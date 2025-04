Studie zu Gartenarbeit / Sind Deutschlands Hobbygärtner:innen weniger gestresst?

Initiative der niederländischen Gartenpflanzenzüchter:innen

Wellness-Spas und teure Entspannungskurse sind offenbar überflüssig - das Wohlfühlgeheimnis der Deutschen ist der eigene Außenbereich. Menschen, die gärtnern, fühlen sich in ihrem Alltag öfter vital und entspannt als Menschen, die dies nicht tun. Dies zeigt eine neue, repräsentative YouGov-Studie mit 2.032 Teilnehmer:innen* im Auftrag der Initiative der niederländischen Gartenpflanzenzüchter:innen. Die Studie unterstreicht auch, wie tief die Bindung zu den grünen Mitbewohnern wirklich ist - die Mehrheit der Pflanzenbesitzer:innen räumt ihnen dieselbe Priorität ein wie Familie und Freund:innen. Wer seine Pflanzen umsorgt, pflegt oft mehr als nur Blätter und Blüten, er pflegt seine eigene Seele.

Grün ist das neue Yoga

Während andere zur Meditation oder ins Fitnessstudio gehen, reicht vielen Deutschen ein Blick ins eigene grüne Paradies, um den Stress des Alltags abzuschütteln. Ganze 93 Prozent der Befragten mit Pflanzen im Außenbereich bestätigen: Eine grüne Umgebung tut gut und steigert das Wohlbefinden. Pflanzen sind zur natürlichen Anti-Stress-Kur geworden - 87 Prozent geben an, dass sie ihren Außenbereich begrünen, weil es sie entspannt und einen willkommenen Ausgleich zum Alltag bietet. Und es bleibt nicht nur beim guten Gefühl. Ganze 90 Prozent sagen, dass sie sich in einer grünen Umgebung gesünder und vitaler fühlen. Der Unterschied ist messbar: 40 Prozent der Menschen mit bepflanztem Außenbereich geben an, dass sie sich im Alltag oft vital und entspannt fühlen - signifikant öfter als diejenigen, die ohne Grün auskommen müssen (29 Prozent).

Pflanzen sind eine Herzensangelegenheit

Dass die Grünlinge ihren Besitzer:innen so viel Gutes tun, schlägt sich auch in der Beziehung zueinander nieder. Pflanzen sind viel mehr als hübsches Beiwerk - sie haben den Status treuer Begleiter erreicht. Für 72 Prozent der Deutschen mit begrüntem Außenbereich sind ihre Pflanzen nicht nur Grünzeug, sondern emotionale Weggefährten - sie bestätigen, dass sie eine Zuneigung gegenüber ihren Pflanzen empfinden. Für 58 Prozent geht es sogar so weit, dass Zeit mit ihren Pflanzen dieselbe Priorität in ihrem Leben hat wie Zeit mit Familie und Freund:innen. Kein Wunder - schließlich brechen die grünen Mitbewohner keinen Streit vom Zaun, sondern danken die Aufmerksamkeit und Fürsorge immer mit üppigen Blüten, grünen Blättern und leckeren Früchten. Wenn das eigene Umfeld einen mal nicht versteht, tun es die Pflanzen ganz sicher. Auch die Grünlinge profitieren von dieser engen Bindung: 85 Prozent der Befragten mit begrüntem Außenbereich fühlen eine echte Verantwortung für ihre Pflanzen, 78 Prozent kümmern sich mindestens einmal wöchentlich um sie, 14 Prozent sogar täglich. Dabei geht es nicht mehr nur um Wasser und Sonnenlicht - die Fürsorge ist Ausdruck echter Zuneigung. Was früher Gartenarbeit hieß, ist heute vielmehr eine wohlverdiente Gartenauszeit.

Deutschland blüht auf

Das Klischee von grauen Betongärten hält sich hartnäckig, doch die Realität ist längst eine andere. 89 Prozent der Menschen haben Zugang zu einem eigenen oder gemeinschaftlich genutzten Außenbereich, und fast alle von ihnen begrünen ihn mit Pflanzen (85 Prozent). Dabei dominieren bei Weitem nicht nur ein paar Blumentöpfe: 78 Prozent sagen, dass mindestens die Hälfte oder sogar der überwiegende Teil ihrer Außenflächen begrünt ist. Ein eigener Balkon, Garten oder eine Terrasse bedeutet für 91 Prozent der Deutschen eine Steigerung der Lebensqualität und für 86 Prozent ist ein Außenbereich sogar ein entscheidender Faktor, wenn es um die Wahl eines Zuhauses geht. Die Botschaft dahinter ist klar: Deutschland liebt es grün.

*Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 12. - 15.03.2025 insgesamt 2.032 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

