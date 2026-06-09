APOTHEKE ADHOC

Exklusiv-Interview mit dem Pharma-Unternehmer Dr. Clemens Fischer über die Zulassung seines neuen Rx-Cannabis-Medikaments und den Kampf gegen chronische Schmerzen

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Berlin (ots)

Der bekannte Pharma -Unternehmer und Mediziner Dr. Clemens Fischer will die Schmerzbehandlung in der Vor-Ort-Apotheke revolutionieren und läutet den Kampf gegen die weltweite Opioid-Krise ein. Im exklusiven Video-Interview mit dem Branchennachrichtendienst APOTHEKE ADHOC spricht der Gründer über die erfolgreiche Rx-Zulassung seines neuen Cannabis-Fertigarzneimittels "Exilby". Fischer sendet dabei eine emotionale Botschaft an die gesamte Apotheken-Community, eigene Visionen mutig voranzutreiben und den Dialog mit der Großpharma auf Augenhöhe zu suchen.

Dr. Clemens Fischer, der in der Vergangenheit bereits namhafte OTC-Marken wie Yokebe und Kijimea im Markt etablierte, widmet sich mit seinem neuesten Großprojekt einem ungelösten Problem der modernen Medizin. Trotz hochmoderner Therapieverfahren fehle es im Bereich chronischer Erkrankungen nach wie vor an wirksamen Alternativen zu stark abhängig machenden Opioiden. Mit der Zulassung von Exilby strebt Fischer nun einen fundamentalen Richtungswechsel an - und scheut dabei auch nicht den direkten Vergleich mit Tech-Giganten wie Elon Musk.

Der Weg zur Zulassung des rezeptpflichtigen Fertigarzneimittels war für das Team jedoch von massiven Hürden und fehlendem Startwissen geprägt. "Wir haben keine Ahnung gehabt, wie man so ein Arzneimittel macht, wie man so eine Pflanze anbaut. Wir haben mit Kiffen auch keine Erfahrungen gehabt", erklärt Fischer gewohnt nahbar im Interview mit APOTHEKE ADHOC-Chefredakteur Patrick Hollstein.

Der Erfolg des Projekts sei vor allem dem unbedingten Willen und der Leidenschaft seines Teams zu verdanken. Diesen Gründergeist möchte der Mediziner nun an die Fachberufe in den Apotheken weitergeben: "Wenn die Leute Passion haben, Tag und Nacht lesen und arbeiten, dann geht das. Und das ist meine Message an alle, ob es jetzt Apotheker:innen, PTA oder Ärzt:innen sind: Wenn ihr einen Traum habt, dann macht das. Und dann könnt ihr das genauso gut wie die ganz Großen, wenn nicht besser."

Das vollständige Interview beleuchtet neben den pharmazeutischen Hintergründen von medizinischem Cannabis auch Zukunftstechnologien wie Gehirnchips sowie die persönlichen Rückschläge des Seriengründers.

Hinweis für die Redaktionen:

Das komplette Interview in Textform finden Sie hier: APOTHEKE ADHOC

Das exklusive Video-Interview auf YouTube finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=OFLuRuZEYkA

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