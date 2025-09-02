APOTHEKE ADHOC

Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant

Berlin (ots)

APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) um beachtliche 5,9 Mio. bzw. um 21 Prozent zu. Im August 2025 verzeichnete das Portal 5,19 Mio. Visits nach 3,64 Mio. in 2024. Das Wachstum betrug im August 1,55 Mio. Visits bzw. 42 Prozent.

Die aktuellen pharma- und gesundheitspolitischen Entwicklungen stehen dabei für die Leser:innen aus Pharma und Apotheke im Fokus. Neben den Entwicklungen im Apotheken- und Arzneimittelmarkt sind aber auch digitale Themen, Innovationen und vor allem die exklusiven Berichterstattungen der Redaktion unter Führung von Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher die Treiber des Erfolgs. Mit Webinaren, APOTHEKE Live-Shows, dem werktäglichen ADHOC24, spannenden Rubriken zu Schwerpunktthemen und in den Social Media-Kanälen erreicht APOTHEKE ADHOC nicht nur Apothekenleiter:innen, sondern das gesamte Apothekenteam.

"Der Apothekenmarkt ist in Bewegung wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. APOTHEKE ADHOC bietet publizistisch unabhängige Orientierung, Einordnung und liefert zudem aktuelle Informationen, die nicht nur für Apothekenteams, sondern auch für alle anderen Marktplayer von Bedeutung sind", sagt Herausgeber Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

APOTHEKE ADHOC präsentiert zudem am 30. September 2025 erneut die Zukunftskonferenz VISION.A in Berlin. Dort werden abends zum 10. Mal die VISION.A Awards verliehen. Am vergangenen Wochenende startete in Leipzig wieder die APOTHEKENTOUR mit rund 2.800 Apotheker:innen, PTA und PKA aus der Sommerpause, ebenfalls präsentiert von APOTHEKE ADHOC.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

