APOTHEKE LIVE zur Bundestagswahl am 24.2.2025 ab 13.00 Uhr / Jetzt kostenfrei anmelden!

Berlin (ots)

APOTHEKE ADHOC LIVE analysiert am 24. Februar 2025 ab 13.00 Uhr exklusiv mit Top-Gästen aus Apotheker- und Ärzteschaft, Industrie und Krankenkassen die gesundheitspolitischen Folgen der Bundestagswahl. Der Online-Talk wird moderiert von Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC, und Herausgeber & ELPATO-CEO Tom Bellartz. Interessierte können sich auf webinar.apotheke-adhoc.de kostenfrei anmelden.

Die Bundestagswahl 2025 steht kurz bevor. Während Themen wie Migration, innere Sicherheit und Klimapolitik die öffentliche Debatte dominieren, bleibt die Zukunft des Gesundheitswesens im Wahlkampf ein Randthema. Umso wichtiger ist es, die Ergebnisse der Wahl für die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung einzuordnen. APOTHEKE ADHOC veranstaltet deshalb am 24. Februar um 13 Uhr ein APOTHEKE LIVE mit führenden Expert:innen aus der Branche.

Wer wird in der neuen Legislatur das Gesundheitsministerium führen? Welche Reformen stehen im Gesundheitswesen an - und welche bleiben aus? Welche Erwartungen haben die verschiedenen Berufsgruppen an die kommende Bundesregierung? Diese und viele weitere Fragen stehen im Fokus von APOTHEKE LIVE am 24. Februar.

Mit dabei:

Dr. Dirk Heinrich , Bundesvorsitzender des Virchowbundes, ist ein erfahrener Vertreter der niedergelassenen Ärzt:innen, der die gesundheitspolitischen Herausforderungen aus der Perspektive der Praxen kennt.

, Bundesvorsitzender des Virchowbundes, ist ein erfahrener Vertreter der niedergelassenen Ärzt:innen, der die gesundheitspolitischen Herausforderungen aus der Perspektive der Praxen kennt. Dr. Kai Joachimsen , Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, bringt die Sicht der Arzneimittelhersteller ein und kann bewerten, welche regulatorischen und wirtschaftlichen Änderungen die Branche erwarten könnte.

, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, bringt die Sicht der Arzneimittelhersteller ein und kann bewerten, welche regulatorischen und wirtschaftlichen Änderungen die Branche erwarten könnte. Anne-Kathrin Klemm , Vorständin des BKK Dachverbandes, gibt Einblicke in die Position der Krankenkassen und mögliche Auswirkungen auf die Versorgung und Erstattung von Arzneimitteln.

, Vorständin des BKK Dachverbandes, gibt Einblicke in die Position der Krankenkassen und mögliche Auswirkungen auf die Versorgung und Erstattung von Arzneimitteln. Thomas Preis ist frisch gewählter ABDA-Präsident und vertritt im Gespräch die Interessen der Apothekenberufe.

Gemeinsam mit Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH & Herausgeber von APOTHEKE ADHOC, sowie Moderatorin Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC, werden die Wahlergebnisse eingeordnet und Orientierungspunkte für die Zuschauer:innen gegeben.

Die Teilnahme am APOTHEKE LIVE ist kostenfrei. Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung sind unter webinar.apotheke-adhoc.de verfügbar.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell