45,9 Mio. Visits: APOTHEKE ADHOC 2024 fast verdoppelt / Wachstum hält 2025 an

APOTHEKE ADHOC, das führende Nachrichtenportal für den Apotheken- und Pharmamarkt, schaffte 2024 ein weiteres Rekordjahr. Mit 45,9 Millionen Visits hat sich der Traffic im Vergleich zu 2023 (23,5 Mio. Visits) nahezu verdoppelt. Nach Einführung des neuen Exklusivangebots APOTHEKE ADHOC plus wurde das vierte Quartal 2024 zum stärksten in der Geschichte des Portals - und das Wachstum geht weiter.

Egal ob E-Rezept, Apothekenreform oder Veränderungen im Markt: Wer im Jahr 2024 über die aktuellen Entwicklungen in der Apotheken- und Pharmabranche informiert bleiben wollte, setzte auf APOTHEKE ADHOC. Das Redaktionsteam unter der Leitung von Nadine Tröbitscher und Patrick Hollstein ist mit ihrer Berichterstattung am Puls der Zeit und beschreitet immer neue mediale Wege, wie zuletzt die Einführung von APOTHEKE ADHOC plus, einem exklusiven und individualisierten Nachrichtenangebot. Nach dem erfolgreichen Launch im September letzten Jahres zählt es heute bereits mehr als 15.000 verifizierte Nutzer:innen, die in Zukunft auf für sie individualisierte, exklusive Inhalte zugreifen können - und es bereits täglich tun. Vertiefende Analysen, Hintergrundberichte und Expertenmeinungen sind das, was die Leser:innen interessiert.

Starke Themen, starke Zahlen: Rekordwachstum im Jahr 2024

Mit 13,3 Millionen Visits war das auf die Einführung von APOTHEKE ADHOC plus folgende vierte Quartal 2024 das stärkste in der Geschichte des Anbieters. Auch insgesamt war 2024 ein Rekordjahr: mit 45,9 Millionen Visits hat sich der Traffic im Vergleich zu 23,5 Millionen Visits im Jahr 2023 nahezu verdoppelt. Dies nimmt APOTHEKE ADHOC zum Anlass, um seine Rubriken fokussiert auszubauen und durch eine erweiterte Themensetzung, z. B. Medizinalcannabis, Frauengesundheit oder Dermokosmetik, weiterhin nah am Markt- und Branchengeschehen und vor allen Dingen an den Interessen der Zielgruppen zu sein.

"Wir sind stolz, dass unser Wachstumskurs so beeindruckend weitergeht", sagt Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und CEO der ELPATO Medien GmbH. "Die Leser:innen vertrauen auf unsere unabhängige Berichterstattung und schätzen unsere Schnelligkeit und Relevanz. APOTHEKE ADHOC ist der verlässliche Begleiter für alle, die Orientierung in einer Branche suchen, die sich schneller verändert denn je. Unseren Anspruch als Marktführer werden wir auch 2025 weiter ausbauen - und bleiben dabei selbstverständlich auch in Zukunft komplett kostenfrei."

Breites Portfolio an Newsangeboten

Ebenso kontinuierlich wachsend wie die Besucherzahl der Webseite ist die Anzahl der Abonnent:innen des Newsletters von APOTHEKE ADHOC. Mehr als 25.000 Leser:innen erhalten täglich aktuellste Informationen aus Pharma und Apotheke. Und wer seine News bevorzugt aus den Sozialen Netzwerken zieht, kann auf die vielfältigen Social-Media-Kanäle von APOTHEKE ADHOC zählen. Mit rund 55.000 Fans auf Facebook, 24.300 Followern bei Instagram, 18.000 Followern bei LinkedIn und mehr als 6.800 Followern bei YouTube generiert das Redaktionsteam täglich massive Reichweiten und baut seine Fach-Community konsequent aus. Andere Bewegtbildformate, wie das tägliche Newsupdate adhoc24 und die regelmäßig stattfindenden Webinare (12.000 Nutzer:innen), gewinnen ebenfalls kontinuierlich an Zuspruch. Das ohnehin bereits praxisnahe Webinar-Angebot wurde 2024 um BAK-zertifizierte Fortbildungsreihen erweitert, um Apothekenmitarbeitenden eine hochwertige und flexible Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung zu bieten.

Auch im Offline-Bereich gestaltet APOTHEKE ADHOC die deutschsprachige Healthcare-Eventlandschaft maßgeblich mit: Durch enge Verbundenheit mit renommierten Veranstaltungsreihen wie der APOTHEKENTOUR und der VISION.A Zukunftskonferenz fördert das Nachrichtenportal den offenen Austausch zwischen allen Akteur:innen der Branche und bietet eine Bühne für die wichtigsten Themen der Apotheken- und Pharmabranche.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

