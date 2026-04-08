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APOTHEKE ADHOC: Mehr als 16 Millionen Visits in Q1/26

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Berlin (ots)

Starke Performance: APOTHEKE ADHOC verzeichnet im ersten Quartal 2026 eine massive Steigerung seiner Reichweite. Mit mehr als 16,2 Millionen Visits in den ersten drei Monaten des Jahres unterstreicht das unabhängige Fachportal seine Position als wichtige Informationsquelle im deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt. Apothekenreform, Proteste und weitere Topthemen brachten allein im März bei 6,3 Millionen Visits ein Wachstum von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Zahlen des ersten Quartals belegen das Vertrauen der Fachzielgruppe in die unabhängige, schnelle und fundierte Berichterstattung. Während das Gesamtquartal ein Plus von rund 29 Prozent gegenüber 2025 aufweist, verdeutlicht der Sprung im März die zentrale Rolle von APOTHEKE ADHOC bei der Einordnung komplexer Markt- und Branchenentwicklungen. Das Redaktionsteam unter der Leitung von Nadine Tröbitscher und Patrick Hollstein liefert die entscheidenden Nachrichten und Analysen für Apotheker:innen, PTA und Entscheider:innen der Industrie.

Ein starker Treiber ist das Angebot APOTHEKE ADHOC plus. Mehr als 33.500 verifizierte Nutzer:innen greifen regelmäßig auf die dort bereitgestellten Hintergrundberichte und vertiefenden Analysen zu. Die Kombination aus tagesaktuellen News und exklusivem Expertenwissen sichert die tiefe Verankerung des Portals im Berufsalltag der Fachcommunity.

Parallel zur Web-Performance festigt APOTHEKE ADHOC seine Präsenz über ein breit gefächertes digitales Ökosystem. Mit mehr als 28.200 Followern auf Instagram, 55.000 Fans bei Facebook, 22.300 Kontakten auf LinkedIn sowie 7.400 Abonnent:innen auf YouTube erreicht das Portal die Branche auf allen relevanten Plattformen. Visuelle Formate wie das tägliche News-Update adhoc24 und die täglichen Newsletter-Updates für mehr als 27.000 Abonnent:innen garantieren eine lückenlose Informationsvermittlung in Echtzeit.

Herausgeber Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH: "Die Bilanz des ersten Quartals zeigt, dass wir mit unserer Strategie der Unabhängigkeit und Schnelligkeit genau den Nerv der Branche und der Zeit treffen. Dass wir im März ein Plus von mehr als 60 Prozent erzielen konnten, unterstreicht die Relevanz unserer Berichterstattung in politisch und wirtschaftlich bewegten Zeiten. Unser Anspruch bleibt, die relevante Instanz für Information und Orientierung zu sein - für die gesamte Community kostenfrei und 24/7 zugänglich."

Zusätzlich zur tagesaktuellen Information festigt APOTHEKE ADHOC seine Rolle als Partner für die berufliche Weiterbildung. Das Webinar-Portfolio mit mehr als 14.000 registrierten Teilnehmer:innen bietet praxisnahe Inhalte direkt für den Apothekenalltag. Auch BAK-zertifizierte Fortbildung garantiert dabei ein hohes fachliches Niveau und ermöglicht den flexiblen Erwerb anerkannter Fortbildungspunkte.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

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