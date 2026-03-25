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Großes Comeback bei RTLZWEI: "Naked Attraction - Dating hautnah": Mutige Singles setzen auf nackte Tatsachen

München (ots)

Singles suchen ihr perfektes Match - und lassen dabei alle Hüllen fallen

Julian F. M. Stoeckel steht den Singles als "Professor der Liebe" zur Seite

"Naked Attraction - Dating hautnah" ab 15. April 2026 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+

Bei "Naked Attraction - Dating hautnah" zählt der erste Eindruck - und der ist komplett unverhüllt. In dem ungewöhnlichen Dating-Experiment wählen Singles ihren möglichen Partner allein anhand körperlicher Anziehung aus, während die Kandidaten in bunten Boxen Schritt für Schritt enthüllt werden. Moderator Julian F. M. Stoeckel begleitet die Singles dabei als "Professor der Liebe". Zum Auftakt hoffen Tänzerin Alyssa und Wikinger-Fan Thomas zwischen den nackten Tatsachen ihr perfektes Match zu entdecken. Das große Comeback von "Naked Attraction - Dating hautnah" startet ab 15. April 2026 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+.

In "Naked Attraction - Dating hautnah" stellen sich mutige Singles einem ungewöhnlichen Dating-Experiment: Mehrere Kandidaten präsentieren sich völlig nackt in bunten Boxen und werden nach und nach enthüllt. Runde für Runde entscheidet ein Single allein anhand äußerlicher Eindrücke, wer im Rennen um ein Date bleibt - bis am Ende ein möglicher Partner übrigbleibt. Doch kann körperliche Anziehung wirklich der Schlüssel zum perfekten Match sein? Das Format zeigt, wie überraschend, unterhaltsam und manchmal auch emotional dieses Experiment sein kann. Durch das Experiment führt Moderator Julian F. M. Stoeckel, der den Singles als humorvoller Beobachter und "Professor der Liebe" zur Seite steht und das Geschehen kommentiert.

Gleich in der ersten Folge treffen zwei sehr unterschiedliche Singles auf ihre potenziellen Dates: Die selbstbewusste Musikvideo-Tänzerin Alyssa hofft nach acht Jahren Singledasein endlich wieder auf eine feste Beziehung. Kurz darauf sucht auch der bärtige Wikinger-Fan Thomas nach einer Partnerin, die seine Lust auf Abenteuer teilt. Doch wer wird am Ende ihr Interesse wecken - und reicht der erste Eindruck wirklich für ein vielversprechendes Date?

Weitere Informationen und Bildmaterial sind im Media Hub: Naked Attraction - Dating hautnah - RTLZWEI Unternehmen

Das Format "Naked Attraction - Dating hautnah" ab 15. April 2026 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+. "Naked Attraction - Dating hautnah" wurde von Tower Productions produziert.

Über "Naked Attraction - Dating hautnah":

Das Format ist eine außergewöhnliche Dating-Show, in der Singles ihr mögliches Match ausschließlich anhand äußerlicher Eindrücke auswählen - und zwar völlig nackt. Mehrere Kandidaten stehen in bunten Boxen, die sich nach und nach öffnen und immer mehr von ihren Körpern zeigen. Runde für Runde entscheidet sich der Single für oder gegen eine Person, bis am Ende ein Date-Partner übrigbleibt. Beim anschließenden Date zeigt sich, ob auch abseits der nackten Tatsachen die Chemie stimmt. Das Experiment wird begleitet und kommentiert vom "Professor der Liebe", Julian F. M. Stoeckel.

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