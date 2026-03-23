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"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Familien-Chaos in Kitzbühel

München (ots)

Renovierung der "Indigo Star": Darf die Inneneinrichterin bleiben?

Erziehungscamp in Südtirol: Davina und Shania kämpfen mit Kühen, Judo und Disziplin

Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Entscheidung auf der "Indigo Star": Carmen und Robert stellen ihre Inneneinrichterin auf die Probe - bleibt sie an Bord oder ist für sie Schluss? Während der Yacht-Umbau weiter für Frust sorgt, sucht die Familie in Kitzbühel nach Ablenkung. Doch auch dort läuft nichts nach Plan: In der Suite lässt sich das Schlafzimmer nicht vollständig abdunkeln. Kurzerhand greifen die Geissens zu Mülltüten ... Währenddessen träumt Davina von einer Immobilie in Kitzbühel. Neben der Immobiliensuche steht auch noch ein turbulenter Besuch im Eishockey-Stadion an. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Der Umbau der Familienyacht "Indigo Star" bleibt ein Nervenkrieg. Carmen und Robert stehen vor einer wichtigen Entscheidung: Kann die Inneneinrichterin das Projekt retten - oder ist für sie endgültig Schluss? Um Abstand vom Baustellenchaos zu gewinnen, reist die Familie nach Kitzbühel, wo Davina und Shania aufgewachsen sind. Doch selbst in den Tiroler Alpen ist die Entspannung schnell vorbei: In ihrer Suite lässt sich das Schlafzimmer nicht abdunkeln - kurzerhand greifen die Geissens zu schwarzen Mülltüten. Die Improvisation endet im Streit, die Aussicht bleibt verbaut.

Also richtet sich der Blick nach vorn: Die Geissens gehen auf Immobiliensuche in Kitzbühel. Vor allem Davina träumt von einem eigenen Zuhause - doch reicht das Taschengeld? Währenddessen wartet auf Davina und Shania ein "Erziehungscamp" in Südtirol bei Familienfreund Kurt Steurer. Zwischen Judo, Bauernhof und Kuhstall stoßen die beiden schnell an ihre Grenzen. Melken, Stallarbeit und jede Menge Überwindung inklusive.

Und damit nicht genug: In der Eishalle treffen die Schwestern auf die Eishockey-Spieler des HC Pustertal und sollen nicht nur anfeuern, sondern selbst aufs Eis. Nebenbei verkaufen Davina und Shania auch noch den Familienwein und das von ihnen vertriebene Wasser an ein Luxushotel vor Ort - Papa Robert ist stolz auf seine beiden Töchter.

Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

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