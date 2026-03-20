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Das Spielfilmwochenende bei RTLZWEI: Klassiker trifft Actionfilm

München (ots)

Freitag, 20. März 2026: "Stirb langsam" (20:15 Uhr)

Samstag, 21. März 2026: "Deep Impact" (20:15 Uhr)

Sonntag, 22. März 2026: "Stirb langsam 2" (20:15 Uhr)

Das Wochenende bei RTLZWEI steht ganz im Zeichen von Action, Nervenkitzel und ikonischen Filmklassikern: Am Freitag sorgt ein Bruce-Willis-Abend für geballte Starpower, während am Samstag epische Stoffe zwischen Katastrophenfilm und Mystery-Thriller im Fokus stehen. Der Sonntag knüpft daran an und liefert mit "Stirb langsam 2" die explosive Fortsetzung eines der bekanntesten Action-Franchises.

Freitag, 20. März 2026

Action pur mit Hollywood-Star Bruce Willis: Den Auftakt macht der Kult-Actionfilm "Stirb langsam" (20:15 Uhr), in dem Polizist John McClane bei einer Geiselnahme in einem Hochhaus auf sich allein gestellt ist. Es folgt der packende Thriller "Der Schakal", in dem ein eiskalter Profikiller gejagt wird - ein Katz-und-Maus-Spiel mit Bruce Willis und Richard Gere. Mit "Gasoline Alley" rundet ein moderner Action-Thriller den Abend ab - ein rasanter Mix aus Mordermittlung und Verschwörung. Ein Freitag ganz im Zeichen kompromissloser Action.

Samstag, 21. März 2026

Kultfilme und große Geschichten: Mit "Deep Impact" (20:15 Uhr) zeigt RTLZWEI ein bildgewaltiges Katastrophen-Drama über die drohende Kollision eines Kometen mit der Erde - emotional, spannend und hochkarätig besetzt mit Morgan Freeman. Anschließend entführt "Die neun Pforten" in eine düstere Welt voller Geheimnisse: Johnny Depp spielt einen Buchdetektiv, der einem mysteriösen Werk mit angeblich übernatürlichen Kräften auf der Spur ist. Ein Abend zwischen Endzeitspannung und okkultem Thriller.

Sonntag, 22. März 2026

Explosive Fortsetzung eines Action-Klassikers: Mit "Stirb langsam 2" (20:15 Uhr) kehrt Bruce Willis als John McClane zurück - diesmal im winterlichen Chaos eines Flughafens, der von Terroristen kontrolliert wird. Noch mehr Action, noch mehr Spannung und im Anschluss gibt es ein Wiedersehen mit dem ersten Teil "Stirb langsam".

Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - ab dem 20. März 2026 bei RTLZWEI.

Weitere Informationen und Bildmaterial im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen

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