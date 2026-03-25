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"Kampf der RealityAllstars" startet im April 2026 bei RTLZWEI!

München (ots)

24 Stars kämpfen in Thailand um den "RealityAllstar 2026"-Titel

Moderiert von Arabella Kiesbauer

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Jetzt ist es offiziell: Am 15. April 2026 startet bei RTLZWEI die erste Allstars-Edition von "Kampf der Realitystars". 24 bekannte Gesichter kehren an den Star-Strand in Thailand zurück und kämpfen um bis zu 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026". Moderatorin Arabella Kiesbauer fühlt den Realitystars bei der "Stunde der Wahrheit" auf den Zahn. Erfahrung trifft auf Ehrgeiz, alte Rivalitäten auf neue Spielregeln und eines ist sicher: Erfahrung schützt nicht vor dem frühen Aus. "Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Am thailändischen Star-Strand wird 2026 Geschichte geschrieben! Am 15. April 2026 startet bei RTLZWEI die Allstars-Edition von "Kampf der Realitystars". Erstmals heißt es: Allstars only! 24 bekannte Gesichter des Formats kämpfen um bis zu 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026". Moderiert wird das Reality-Spektakel der Extraklasse von Arabella Kiesbauer.

In der thailändischen Sala wird der rote Teppich ausgerollt - und mit ihm ziehen alte Rechnungen, neue Bündnisse und jede Menge Ehrgeiz ein. Um den begehrten Titel kämpfen unter anderem die ehemaligen KDRS-Gewinner Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras. Können sie ihren Triumph wiederholen? Die Konkurrenz ist erfahren: Reality-Urgesteine wie Kader Loth, Prinz Frédéric von Anhalt und Cosimo Citiolo bringen jahrzehntelange TV-Erfahrung mit. Zuschauerliebling Schäfer Heinrich sowie Reality-Experte Matthias Mangiapane ziehen in die Sala am Star-Strand.

Für weiteren Zündstoff sorgen unter anderem Sam Dylan, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Sarah Knappik, Georgina Fleur und Narumol. Auf die Allstars warten dabei nicht nur beliebte KDRS-Klassiker wie die "Wand der Wahrheit", sondern auch neue Elemente, unerwartete Wendungen und überraschende Herausforderungen, die selbst erfahrene Reality-Profis aus dem Konzept bringen dürften.

Am 15. April beginnt um 20:15 Uhr bei RTLZWEI der Kampf um die Sendezeit! Und in einer Allstars-Staffel gilt mehr denn je: Erfahrung schützt nicht vor dem frühen Aus.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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