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Neue Folge bei RTLZWEI: Harte Realität: "Armes Deutschland" zeigt neue Schicksale

München (ots)

Bei Angelique und Mike fliegt eine Überzahlung auf

Manuelas und Marks Traum vom Haus droht zu platzen

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 24. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" kehrt mit neuen Folgen zurück und begleitet erneut den Alltag von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Schock für Angelique und Mike: Eine Überzahlung durch das Jobcenter ist aufgeflogen. Auch Manuela und Mark stehen vor Herausforderungen: Der Traum vom Haus wackelt. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 24. März 2026 um 20:15Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Angelique und Mike haben Schwierigkeiten damit, sich zum Arbeiten zu motivieren. Das Paar lebt gemeinsam mit ihrem Sohn Louis von Bürger- und Kindergeld. Doch nun wendet sich das Blatt: Auf eine Überzahlung durch das Jobcenter folgen nun die Konsequenzen. Nicht nur die Bezüge werden den jungen Eltern gekürzt, auch eine Nachzahlung steht an - insgesamt muss die dreiköpfige Familie Schulden von über 10.000 Euro an das Jobcenter zurückzahlen. Doch Angelique hat einen Plan: Sie möchte Geld verdienen. Die Probearbeit für einen Minijob im Einzelhandel fällt ihr jedoch nicht leicht - zum ersten Mal erlebt sie, was es bedeutet, für ihr Geld zu arbeiten. Wird sie an der Stelle dranbleiben?

Manuela und Mark müssen ebenfalls neue Pläne schmieden: Mit der Miete für ihr Traumhaus haben sie sich eine große Bürde auferlegt. Um die Kosten stemmen zu können, müssen beide berufstätig sein. Manuelas Ausbildung liegt jedoch auf Eis und Mark verdient sich bisher nur ein Taschengeld dazu - der zweifache Vater ist für die Kinderbetreuung zuständig. Dann folgt die nächste Hiobsbotschaft: Eine Stromnachzahlung von 3.000 Euro ist umgehend fällig. Kann die Familie die Schulden nicht begleichen, droht die Stromabstellung - und damit auch Kindeswohlgefährdung. Schaffen die beiden es, eine Lösung zu finden?

Auch bei Nadine und ihrem Verlobten Noah-Liam steht eine Stromnachzahlung an. Das Paar lebt gemeinsam mit Nadines Tochter Lilith-Marie auf Kosten des Staates. Für Ziehvater Noah-Liam lohnt sich Arbeit nicht - stattdessen versuchen die beiden andere Wege zu finden, um ihre Schulden abzuzahlen. Die Idee: Ein DNA-Test von Lilith-Maries leiblichem Vater - er soll zukünftig Unterhalt zahlen. Das Mutter-Sohn-Gespann Sandra und Jan hat hingegen Ambitionen für einen Job: Ein Vorstellungsgespräch als Schulbegleitung soll Sandra zurück in die Arbeitswelt verhelfen. Auch in Jans Leben gibt es Veränderungen: Der 25-Jährige bezieht seine erste eigene Wohnung.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 24. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

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