Inspekteur der Marine: "2019 wird wieder ein sehr forderndes Jahr!"

Vizeadmiral Krause auf der Historisch-Taktischen Tagung der Marine 2018. Bild-Infos Download

Ein Dokument

Linstow (ots) - Zum Abschluss der 59. Historisch-Taktischen Tagung der Marine gab heute der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (62), einen Ausblick auf 2019.

Übergeordnetes Ziel ist es, die bestehenden Einsatzverpflichtungen beim internationalen Krisenmanagement mit den Erfordernissen einer Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung in Einklang zu bringen. Wesentliche Eckpunkte würden durch Zulauf, Baustart oder Vertragsschluss neuer Einheiten der Flotte bestimmt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einer Indienststellung der Fregatte 'Baden-Württemberg' als Typschiff der neuen Fregatte 125 im ersten Halbjahr 2019 rechnen können, zeitlich gefolgt von der Fregatte 'Nordrhein-Westfalen'", erklärte Vizeadmiral Krause. "Die beiden anderen Schiffe erwarte ich für 2020", so der Inspekteur der Marine weiter.

Der Stahlschnitt für die Korvette "Köln" als erste der neuen fünf Korvetten erfolgt am 7. Februar 2019. Im Oktober 2019 werde der erste der neuen Hubschrauber "Sea Lion" als Nachfolger des "Sea King" im Marinefliegerstützpunkt Nordholz landen. Beim Mehrzweckkampfschiff MKS 180 befinde sich die Angebotsphase auf der Zielgeraden: "Mit der Bewilligung der ersten Haushaltsmittel Ende 2018 wurden wichtige Weichen gestellt. Ich rechne mit der Auswahl der 'best and final offer' im Frühjahr 2019 und der parlamentarischen Bewilligung im 2. Halbjahr 2019", erläuterte Vizeadmiral Krause.

Zudem würden die Anstrengungen zur Personalgewinnung und -bindung weiter intensiviert. Insgesamt ist für den Inspekteur der Marine deutlich, dass die Marine viele "Macher" hat, die engagiert sind und trotz Unwägbarkeiten und manchmal unzureichenden Rahmenbedingungen viel erreichen: "Ich wünsche mir für das kommende Jahr mehr solcher Charaktere."

Vizeadmiral Krause kündigte an, auch 2019 unter dem Twitter-Account "Chief DEU Navy" über Aktuelles aus der Marine zu berichten.

Hintergrund Historisch-Taktische Tagung der Marine

Die 59. Historisch-Taktische Tagung der Marine fand vom 8.-10. Januar 2019 mit rund 650 Teilnehmern in Linstow statt. Ziel dieser jährlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung ist die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vorträge junger Offiziere und die anschließende Aussprache. In diesem Jahr hatte dieses größte Gesprächsforum der Marineoffiziere das Generalthema "See. Krieg. Führung. - Operativ-strategisches Denken in Deutschen Marinen".

Die gesamte Rede des Inspekteurs der Marine finden Sie zum Nachlesen auf www.marine.de.

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Dezernat Pressearbeit

Telefon: 0381 802 51520/51521/51522

E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell