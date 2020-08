Oral-B

Balsam für den Mund: Die neue Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne

Zugelassen als Medizinprodukt lindert die neue Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme sofort Schmerzempfindlichkeit und beruhigt zudem das Zahnfleisch - für ein rundum angenehmes Mundgefühl.

Sensitivität kann ein Stressfaktor für den Mund sein. Oft suchen Menschen allerdings lediglich nach einer Lösung, bei der nur empfindliche Zähne behandelt werden, da vielen Betroffenen nicht bewusst ist, dass gesunde Zähne als Basis ein gesundes Zahnfleisch benötigen. Durch jahrelange Forschung und Entwicklung wissen Experten am Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg ganz genau, dass starke Zähne gesundes Zahnfleisch brauchen - deshalb hat Oral-B die neue Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme entwickelt.

Wie kommt es überhaupt zu schmerzempfindlichen Zähnen?

Das Dentin, die innere Schicht eines Zahnes, enthält mikroskopisch kleine hohle Kanäle, die von der Außenseite des Zahnes bis zum Nerv führen. Durch wiederkehrende Entzündungen des Zahnfleisches kann es zu einem Zahnfleischrückgang kommen, sodass diese Dentinkanäle frei liegen. Ungeschützt können die Nerven im Inneren des Zahns stimuliert werden, was bei dem Genuss von heißen und kalten Speisen oder Getränken zu Unbehagen bis hin zu ernsthaften, meist blitzartigen Schmerzen führen kann. Klassische Beispiele hierfür sind sehr heiße oder kalte Speisen und Getränke, aber auch säure- oder zuckerhaltige Nahrungsmittel.

Zusätzlich wird das Zahnfleisch von Bakterien gereizt, welche sich am Zahnfleischrand absetzen. Durch diese Bakterien entsteht Plaque - und das schon 20 Minuten nach dem Essen. Wenn dann nicht regelmäßig und gründlich genug die Zähne geputzt werden, kann es zu schwerwiegenden Problemen wie Zahnverlust, Zahnstein und Zahnfleischproblemen kommen.

Der perfekte Partner für schmerzempfindliche Zähne und Zahnfleisch

Die neue Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme lindert Schmerzempfindlichkeit sofort und beruhigt das Zahnfleisch. Ihre einzigartige AktivBalsam-Technologie wirkt klinisch bewiesen gegen Schmerzempfindlichkeit und bekämpft ihre Ursachen. Zudem bietet die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme eine effektive Reinigung und wirkt antibakteriell. Die neue Zahncreme schützt so vor bakteriellen Erkrankungen, hemmt die Entstehung von Plaque und reduziert Giftstoffe im Mund.

Die einzigartige AktivBalsam-Technologie sorgt klinisch bewiesen für:

- Sofortige Linderung bei Schmerzempfindlichkeit durch die Bildung einer Schutzschicht auf den Zähnen - Eine Kühlung des Zahnfleisches während und nach dem Zähneputzen

Ein angenehmes Mundgefühl dank sanftem Schaum

Die neue Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme ist ab August 2020 in den Varianten Sanfte Reinigung und Extra Frisch für 4,49[1] EUR im Handel sowie in Apotheken erhältlich.

[1] Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

