Klarer Doppelsieg: Stiftung Warentest kürt die Oral-B PRO 900 und die Oral-B CrossAction Aufsteckbürste gleichzeitig zum Primus

Die Oral-B PRO 900 Sensi Ultra Thin elektrische Zahnbürste und die Oral-B CrossAction Aufsteckbürste sind jeweils mit der Gesamtnote "GUT" (1,9 und 1,7) im aktuellen Testlauf 12/2019 von Stiftung Warentest als deutliche Sieger hervorgegangen. Oral-B ist mit dem insgesamt dreizehnten Sieg seit dem Jahr 2000 der einzige Hersteller, der diese Erfolgsgeschichte im Bereich der elektrischen Zahnpflege vorweisen kann - denn auch Oral-B's Premiumprodukt GENIUS wurde bereits mit Spitzennoten von Stiftung Warentest ausgezeichnet.

Die Auszeichnung der Oral-B PRO 900, jetzt als Oral-B "PRO 1" im Handel erhältlich, und der Oral-B CrossAction Aufsteckbürste setzt die Erfolgsgeschichte der elektrischen Zahnbürsten und Aufsteckbürsten von Oral-B bei Stiftung Warentest fort. Somit wurden zum ersten Mal in einer gemeinsamen Ausgabe sowohl eine elektrische Zahnbürste sowie ein Bürstenkopf von Oral-B zum Sieger erklärt. Insbesondere im Bereich der Aufsteckbürsten ließ die getestete Oral-B CrossAction mit der einzigen Gesamtnote "GUT" (1,7) die Konkurrenz hinter sich - kein anderer getesteter Bürstenkopf erzielte eine bessere Wertung. Stiftung Warentest vergleicht in der neuesten test-Ausgabe 12/2019 11 elektrische Zahnbürsten und 10 Aufsteckbürsten.

Oral-B elektrische Zahnbürsten und Bürstenköpfe: Unschlagbares Duo für die Zahngesundheit

Die Klassenbeste des Vergleichs - die Oral-B PRO 900 - überzeugt neben einer gründlichen Zahnreinigung mit vielen hilfreichen Oral-B Features, wie zum Beispiel dem integrierten Timer, der dabei unterstützt, die richtige Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten und den Nutzer alle 30 Sekunden benachrichtigt, den Putzbereich zu wechseln. In Kombination mit dem zweiten Primus in der aktuellen Ausgabe - der Oral-B CrossAction Aufsteckbürste - liefert Oral-B die perfekte Kombination für eine ideale Mundhygiene.

Der mit der Gesamtnote "GUT" (1,7) ausgezeichnete Oral-B CrossAction Bürstenkopf hat sich im aktuellen Test als absoluter Spitzenreiter erwiesen - alle anderen getesteten Aufsteckbürsten erhielten lediglich die Note "BEFRIEDIGEND". Besonders die Langlebigkeit der Oral-B Aufsteckbürsten wird positiv hervorgehoben - laut der aktuellen Ausgabe ist die Haltbarkeit sogar als "sehr gut" einzuschätzen. "Die guten Oral-B-Ersatzbürsten lassen die Fremdanbieter-Konkurrenz hinter sich," so die Tester. Alle Aufsteckbürsten aus dem Oral-B Portfolio sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und der runden Form professioneller Zahnreinigungsinstrumente nachempfunden. Aufsteckbürsten können in Kombination mit jeder beliebigen elektrischen Zahnbürste der Marke Oral-B verwendet werden.

Mit dem insgesamt dreizehnten Sieg bei Stiftung Warentest stellt Oral-B seine technische Überlegenheit einmal mehr unter Beweis. "Als Produktentwickler von Oral-B freuen wir uns natürlich, dass die Oral-B PRO 900 durchweg überzeugend abgeschnitten hat", so Dr. Phillip Hundeshagen vom Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg. "Mit der CrossAction Aufsteckbürste haben wir zudem die Zukunft der elektrischen Zahnpflege eingeläutet und setzen damit einen neuen Maßstab".

Aktuelle Forschung bestätigt langfristige Vorteile bei der Verwendung elektrischer Zahnbürsten

Neben den aktuellen Ergebnissen der jüngsten Ausgabe, die eine gute Reinigungsleistung von elektrischen Zahnbürsten belegen, haben auch bereits insgesamt über 150 klinische Studien die Vorteile der von Oral-B bewährten oszillierend-rotierend-pulsierenden (ORP) Technologie bewiesen. Eine aktuelle Studie der Universität Greifswald bestätigt dies: Die ORP-Technologie ist zur gründlichen Reinigung und schonenden Plaque-Entfernung am besten geeignet und zeigt, dass eine langfristige Verwendung elektrischer Zahnbürsten die Entwicklung von mundgesundheitlichen Problemen verlangsamt und Menschen dabei hilft, Zahnverlust zu vermeiden. Für Oral-B, dem Marktführer für elektrische Zahnbürsten, bestätigen die Ergebnisse die weltweiten Bemühungen Mundgesundheit durch Plaqueentfernung mit Hilfe der ORP-Technologie weiterhin zu verbessern. Dessen Effektivität basiert auf Bewegungen in drei Dimensionen und einem kleinen runden Bürstenkopf, der sogar an schwer erreichbaren Stellen bis zu 100 Prozent mehr Plaque entfernt.

Die Oral-B Pro 900 ist seit August 2019 als Oral-B "PRO 1" im Handel erhältlich.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

