Die Lacon Electronic GmbH holt HANNOVER Finanz an Bord und nimmt Kurs auf weiteres Wachstum

Hannover/Karlsfeld (ots)

Gemeinsam mit dem Lacon-Management erarbeitete die HANNOVER Finanz ein maßgeschneidertes Beteiligungsmodell für Wachstum und Nachfolge. Der Eigenkapitalpartner mit Sitz in Hannover und Wien stieg als Mehrheitsgesellschafter bei dem Produzenten und Dienstleister für elektronische Baugruppen und Systeme mit Sitz in Karlsfeld bei München ein und hält zukünftig 70 Prozent der Anteile. Das dreiköpfige Managementteam - bisher alleiniger Eigentümer des wachstumsstarken bayerischen Mittelständlers - rückbeteiligt sich mit 30 Prozent (Owner-Buy-out). Die Geschäftsführung des 1985 gegründeten Unternehmens will das Beteiligungskapital nutzen, um das weitere organische und anorganische Wachstum voranzutreiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Produkte der Lacon-Gruppe sind allgegenwärtig. Ganz gleich, ob es die Bahnhofsanzeige, die Elektromechanik für die Bremssteuerung der Firma Knorr-Bremse oder die Sensorik und Steuerung für den Schrauben-Versorgungsautomat der Firma Würth ist. Hinter diesen Systemen stecken Know-how, Baugruppen und Services des Entwicklers und Fertigungsdienstleisters für elektronische Komponenten. Mit ihren über 500 Mitarbeitern entwickelt, fertigt, optimiert und repariert der EMS(Electronic Manufacturing Services)-Dienstleister an zwei Standorten in Deutschland und Rumänien elektronische und elektromechanische Baugruppen, Geräte und Systeme. Zum Service gehören auch Prüfkonzepte und die weltweite Auslieferung. Insbesondere mit der Bereitschaft, auch kleine Serien, geringe Stückzahlen und individuell ausgearbeitete Prototypen zu fertigen, hat sich das Unternehmen in den bald 35 Jahren seines Bestehens einen guten Namen in Branchen wie dem Maschinenbau, der Medizintechnik, der Energietechnik, der Bahntechnik und der Robotik erarbeitet. Für ihr systematisches Innovationsmanagement erhielt die Firma Lacon mehrfach Auszeichnungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das nachhaltig profitable Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 55 Millionen Euro.

Lacon-CEO Dr. Ralf Hasler, der 2005 im Rahmen eines Management-Buy-in in das Unternehmen eingestiegen ist, sagt zur Motivation einen Eigenkapitalpartner in den Gesellschafterkreis aufzunehmen: "Gemeinsam mit der HANNOVER Finanz können wir das Wachstum unseres Unternehmens in einer ganz anderen Geschwindigkeit sowohl durch Investitionen in eigene Technologieentwicklungen als auch durch strategische Zukäufe fördern."

Außerdem sieht der 53-jährige promovierte Diplom-Ingenieur weitere Herausforderung auf sein Unternehmen zukommen, die er mit einem finanzkräftigen Partner im Hintergrund meistern will: "Die Digitalisierung der gesamten produzierenden Industrie erfordert auch von den klassischen EMS-Dienstleistern eine Neuorientierung. In einigen Jahren wird auch eine einfache Erdungslitze mit Sensorik und einem Datensammler versehen sein. Hierbei wird die Lacon-Gruppe eine führende Rolle spielen. Wir wollen uns mit der HANNOVER Finanz von einem fertigungsgetriebenen Dienstleister in einen Technologieanbieter transformieren."

Der bei HANNOVER Finanz verantwortliche Partner Markus Mönkhoff sagt zur Transaktion: "Das Engagement bei der Lacon-Gruppe ist ein typischer Fall für die HANNOVER Finanz: Wir wollen uns langfristig beteiligen und das Management mit unserem Know-how aus anderen Wachstumsfinanzierungen unterstützen. Wir setzen dabei voll und ganz auf die Expertise des Managements und stehen dem Unternehmen mit unserem interdisziplinären Team vor allem bei Zukäufen zur Seite." Und der zuständige HANNOVER Finanz-Vorstand und Wirtschaftsingenieur Jürgen von Wendorff ergänzt: "Uns hat vor allem die Innovationskraft des Unternehmens und das unternehmerische Management überzeugt. Neben der Ausweitung der Umsätze plant das Management auch eine strategische Weiterentwicklung der Lacon in höhere Wertschöpfungsstufen. Dieses partnerschaftliche Beteiligungsmodell ist als Owner-Buy-out strukturiert und bietet die Möglichkeit unter Beibehaltung der Managementstrukturen einen Eigenkapitalpartner in den Gesellschafterkreis aufzunehmen und gleichzeitig weiteres Wachstum zu finanzieren. Die HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen in den unterschiedlichsten Situationen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Portfolio-Unternehmen Lacon."

Bei der Durchführung der Transaktion arbeitete das Deal Team der HANNOVER Finanz mit folgenden Beratern zusammen: Deloitte, Stuttgart (Financial, Tax), Androschin & Partner (Commercial Due Diligence), PWC Legal, Stuttgart (Legal Due Diligence), Shearman & Sterling, Frankfurt (Banking), Yellow Birds Consulting, Ulm (Operational & Organisational Due Diligence).

Zum Deal Team der HANNOVER Finanz GmbH gehörten bei dieser Transaktion Jürgen von Wendorff, Vorstand, Markus Mönkhoff und Joachim von Lohr, beide Partner, Dr. Christina Silberberger, Partnerin und General Counsel sowie Katja Kreutzer, Investment Analystin.

Über die Lacon-Gruppe

Die Lacon-Gruppe ist ein TOP20 EMS-Accelerator mit über 500 Mitarbeitern in Deutschland und Rumänien. Die Lacon-Gruppe versteht sich als umfassender Produktrealisierer in der Elektronikwelt, der sich sowohl im Investitionsgütergeschäft auch digital und smart im stark wachsenden IoT-Markt bewegt. Lacons breite Kunden- und Produktbasis umfasst Broadliner und Spezialisten aus allen Branchen, vorwiegend Bahntechnik, Maschinen- und Gerätebau, Medizintechnik, Automotive und Robotik. Es werden aber auch innovative Consumer-Products gefertigt. Lacon betreut internationale Technologiekonzerne, Mittelständler und innovative Start-ups. Neben dem Entwicklungs- und Fertigungsgeschäft werden zudem elektromechanische Komponenten für Kabel- und Leiterplattenanschlusstechnik sowie den Gerätebau vertrieben. Im Hauptwerk in Karlsfeld mit über 14.000 m2 werden rund 12.000 verschiedene Artikel entwickelt und produziert - je nach Bedarfsanalyse begleitet der EMS-Beschleuniger seine Kunden zielgerichtet vom Prototyping über die Industrialisierung bis hin zur kompletten Serie über den gesamten Lebenszyklus der Produkte. Technologiekonzerne sind ebenso Kunden wie kleine innovative Firmen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Lacon-Gruppe mehr als 20 High-Tech-Start-ups bei Prototyping, Industrialisierung und Serienfertigung begleitet. Lacon entwickelt, optimiert und fertigt elektronische und elektromechanische Baugruppen und Geräte (bestückte Leiterplatten, konfektionierte sowie umspritzte Kabel und Kabelbäume, Schaltschränke, Energieverteilungen, Industriesteuerungen, medizinische Geräte, Anzeigesysteme, Entnahmeautomaten, Mess- und Prüfgeräte).

Redaktion: Dr. Mark Hempelmann, Leitung Marketing, Lacon Gruppe, Hertzstr. 2, 85757 Karlsfeld, marketing@lacon.de, www.lacon.de

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe über mehr als 40 Jahre Erfahrung. Das Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern in Deutschland. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz Gruppe realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Auch im Falle einer Unternehmensnachfolge und bei mittelständisch strukturierten Spin-offs investiert die Gruppe. Grundlage der auf Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen Unternehmen sind die derzeit fünf aktiven Evergreenfonds mit unbegrenzter Laufzeit. Bei den Investoren handelt es sich hauptsächlich um Versicherungen oder berufsständische Versorgungswerke. Die Engagements der HANNOVER Finanz reichen von traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien. Seit der Gründung wächst der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand kontinuierlich und mit ihm die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beteiligungen. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten.

