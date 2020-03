Oral-B

Stiftung Warentest hat geprüft: Die Oral-B Essential Floss Zahnseide reinigt im aktuellen Testlauf am besten

Schwalbach am Taunus

Die Oral-B Essential Floss Zahnseide ist im aktuellen Testlauf von Stiftung Warentest als Sieger in der Kategorie "Reinigungsleistung" vor allen anderen Produkten mit der Note "GUT" (1,7) ausgezeichnet worden - insgesamt wird die Oral-B Zahnseide mit der Gesamtnote "GUT" (2,0) bewertet. Im aktuellen Testlauf 03/2020 hat Stiftung Warentest insgesamt acht Zahnseiden und Zahnseidensticks geprüft und ist von der Oral-B Zahnseide Essential Floss besonders überzeugt.

Obwohl zweimal täglich Zähneputzen für eine gute Mundhygiene wichtig ist, kann Zähneputzen alleine nicht vor Zahnfleischproblemen und Zahnverlust schützen. Während das Zahnärzte und die Experten von Oral-B schon lange wissen, scheuen viele Nutzer noch immer die regelmäßige Verwendung von Zahnseide - aus Angst vor Schmerzen oder Probleme bei der Handhabung. Nun hat Stiftung Warentest in seinem aktuellen Testlauf acht Produkte für die Zahnzwischenraumreinigung getestet ¬und kommt zu folgendem Ergebnis: "Seide säubert am besten: Alle sieben Zahnseiden auf der Rolle zum Abreißen schneiden gut ab: Sie reinigen die Zahnzwischenräume im Test etwas besser als die anderen Hilfsmittel, am besten übrigens die günstigere der beiden im Test vertretenden Oral-B Zahnseiden." Im aktuellen Test erhält die Essential Floss Zahnseide von Oral-B in der Kategorie "Reinigungsleistung" nämlich die Note "GUT" (1,7)" vor allen anderen getesteten Produkten - insgesamt wird die Oral-B Zahnseide mit der Gesamtnote "GUT" (2,0) bewertet. Im Test wurde außerdem die Oral-B PRO-EXPERT Premium Zahnseide getestet und konnte sich mit der Gesamtnote "GUT" (2,1) ebenfalls einen der vorderen Plätze sichern.

Die richtige Zahnseide für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Oral-B Essential Floss Zahnseide entfernt Plaque an Stellen, die die Zahnbürste nicht erreicht. Sie reinigt dort, wo auch eine elektrische Zahnbürste nicht hinkommt. Das spezielle Material kombiniert besonders gestaltete Fasern mit einer Polymerhülle, mit der sich Plaque mühelos entfernen lässt. Die Zahnseide ist leicht einzuführen und franst nicht aus, während sie sanft zwischen die Zähne gleitet.

Die Oral-B PRO-EXPERT Premium Zahnseide gleitet ebenfalls leicht durch die empfindlichen Zahnzwischenräume und hilft dabei - klinisch geprüft - die Entfernung von Plaque und somit die Vermeidung von Zahnfleischentzündungen zu vermeiden. Durch die gewachsten Fasern ist sie leicht in der Anwendung und besonders für enge Zahnstellungen geeignet. Außerdem bietet die Zahnseide mit ihrem frischen Minzgeschmack ein besonderes Putzerlebnis.

Zahnseide erhöht die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch

Viele Nutzer, die unter empfindlichem Zahnfleisch oder Zahnfleischbluten leiden, meiden Zahnseide aus Angst, sie könnte Zahnfleischbluten verstärken. Allerdings verbessert Zahnseide die Zahnfleischgesundheit und hilft so, empfindliche Stellen im Mundraum und unangenehme Blutungen zu verhindern. "Durch die tägliche Reinigung mit Zahnseide bleiben nicht nur die Zähne gesund," bestätigt auch Professor Dr. Ralf Rößler, Dekan und Gründer der University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry in Luxemburg (DTMD). "Eine gute Mundhygiene kommt auch der Gesundheit im Allgemeinen zugute. Durch die Plaque-Entfernung wird Karies vermieden und das Risiko verringert, eine Zahnfleischentzündung zu erleiden."

Mit dem guten Ergebnis bei Stiftung Warentest stellt Oral-B seinen hohen Anspruch an Qualität nun auch im Bereich Zahnseide, und damit in perfekter Ergänzung zu den bereits prämierten elektrischen Zahnbürsten von Oral-B unter Beweis.

