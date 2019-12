EUROSPORT

EHF Handball Europameisterschaft 2020 live auf Sportdeutschland.TV und Eurosport

Sportdeutschland.TV zeigt alle nicht-deutschen Spiele live / Eurosport zeigt bis zu 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV

Vom 9. bis 26. Januar 2020 tragen 24 Handball-Teams die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen aus. Die DOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV, hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien gesichert. Eurosport überträgt von der EM 2019 insgesamt 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV bei Eurosport 1. Die SportA GmbH, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, hat die entsprechenden Rechte an der EHF Handball Europameisterschaft sublizensiert.

Nach der Handball-WM der Frauen im Dezember geht es im Januar direkt mit der Handball-EM der Männer weiter. Sportdeutschland.TV und sein Ableger Handball-Deutschland.TV zeigen alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Internet und per App. Zusätzlich stehen alle Spiele - inklusive der deutschen Partien - direkt nach Abpfiff in voller Länge oder als Highlight-Videos auf Abruf zur Verfügung.

Auch Eurosport überträgt einzelne Partien der EM 2020: 18 Top-Spiele ohne deutsche Beteiligung - abhängig vom Abschneiden der deutschen Handballer auch die Halbfinals und das Finale - werden live bei Eurosport 1 frei empfangbar zu sehen sein. Bereits im Dezember 2018 hat Eurosport eine langfristige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH zur Ausstrahlung von bis zu 60 Spielen der Männer-Weltmeisterschaften ab 2019 bis 2025 im Free-TV geschlossen. Die Live-Übertragungen der WM 2019 erzielten dabei hervorragende Einschaltquoten: Das Finale zwischen Dänemark und Norwegen sahen in der Spitze 2,01 Mio. Zuschauer bei Eurosport 1. Insgesamt erreichten die 15 WM-Partien einen Zuschauerschnitt von 0,52 Mio. bei einem Marktanteil von 2,2%.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media: "Die Begeisterung für Handball in Deutschland ist ungebrochen. Wir freuen uns, auch 2020 die Europameisterschaft der Männer für alle Fans übertragen zu können. Sportdeutschland.TV und Handball-Deutschland.TV zeigen mit den Welt- und Europameisterschaften so viel Spitzen-Handball wie kein anderer Anbieter."

Werner Starz, Director Product Development bei Discovery in Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Handball-Fans zahlreiche internationale Top-Spiele der Europameisterschaft live im Free TV präsentieren können. Die WM hat gezeigt, dass das Interesse an Spitzenhandball bei großen Turnieren sehr hoch ist. Bei der EM wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen und unseren Zuschauern eine umfangreiche Berichterstattung bieten. Der Januar wird somit für Eurosport ein außergewöhnlicher Start ins Olympiajahr mit Top-Highlights im Wintersport, den Australian Open im Tennis und der Handball-EM."

Alle Live-Übertragungen und Videos auf Abruf finden Sie auf: https://sportdeutschland.tv

Über Eurosport

Eurosport ist die führende Sportplattform in Europa und bietet Sporthighlights wie Tennis Grand Slams, die großen Radsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischen Sommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. Als Teil von Discovery Communications bietet Eurosport so das umfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte, technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport ist von 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat den Zuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondere über die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnis mit Rekordzahlen geboten. Insgesamt erreicht Eurosport mit seinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport 1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 246 Mio. kumulierte Abonnenten in 75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online und mobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs und Android) jederzeit und überall Zugang zu den Eurosport Bewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf die Organisation und Vermarktung von internationalen Weltklasse-Sportevents.

Über Sportdeutschland.TV:

Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.

Über die DOSB New Media GmbH

Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

