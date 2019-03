EUROSPORT

Neue Bundesliga-Ansetzungen: Die kommenden Spiele im Eurosport Player

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Bundesliga hat die Ansetzungen für die Spieltage 29 bis 32 terminiert und die Fußball-Fans können sich in den kommenden Wochen auf folgende Partien im Eurosport Player freuen:

27. Spieltag Freitag, 29.03.2019 um 20:30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen

28. Spieltag Freitag, 05.04.2019 um 20:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg

29. Spieltag Freitag, 12.04.2019 um 20:30 Uhr: 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 Sonntag, 14.04.2019 um 13:30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC

30. Spieltag Samstag, 20.04.2019 um 20:30 Uhr: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim Montag, 22.04.2019 um 20:30 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

31. Spieltag Freitag, 26.04.2019 um 20:30 Uhr: FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen

32. Spieltag Freitag, 03.05.2019 um 20:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig Sonntag, 05.05.2019 um 13:30 Uhr: FC Schalke 04 - FC Augsburg

So läuft die Bundesliga bei Eurosport

In der Saison 2018/19 präsentiert Eurosport 40 Live-Übertragungen der Bundesliga sowie den DFL Supercup als auch die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga). Alle Spiele werden im Eurosport Player und dort auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Über die Plattform HD+ kann Eurosport 2 HD Xtra im Eurosport-Paket auch via Satellit empfangen werden. Amazon Prime-Mitglieder können den Eurosport Player über Amazon Channels abonnieren. Die Übertragungen stehen damit auf großen TV-Bildschirmen, auf Computern, Tablets und auf mobilen Endgeräten (iOS und Android) zur Verfügung. Im Zentrum der Live-Berichterstattung stehen die Bundesligaspiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, mit denen der "Matchday" bei Eurosport eingeläutet wird. Präsentiert wird die Bundesliga bei Eurosport von einem hochkarätigen Experten- und Kommentatoren-Team. Meinungsstarker Top-Experte ist Matthias Sammer, der zusammen mit Moderator Jan Henkel das Bundesliga-Gespann des Senders vor der Kamera bildet, und mit seinen Analysen vor allem an der Taktiktafel die Bundesliga-Fans begeistert.

Pressekontakt Eurosport:

Dominik Mackevicius

Manager Communications & PR

Discovery Deutschland

Sternstraße 5 | 80538 München | Germany

+49-(0)89 206 099-216

dominik_mackevicius@discovery.com

discovery-networks.de/presse

Original-Content von: EUROSPORT, übermittelt durch news aktuell