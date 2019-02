EUROSPORT

Martin Schmitt bleibt Eurosport Experte bis 2022

- Eurosport und Martin Schmitt bauen Zusammenarbeit bis einschließlich der Olympischen Winterspiele Peking 2022 aus

- "Bei Eurosport kann ich den Sport, bei dem oft kleine Nuancen entscheiden, auf hervorragende Weise analysieren", sagt Martin Schmitt

Die Wintersport-Fans können sich auch in Zukunft auf die Experten-Analysen von Martin Schmitt freuen. Die Skisprung-Ikone und Eurosport erweitern die bisherige Partnerschaft und bauen die erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2022 aus. Wie bereits in den letzten Jahren wird Martin Schmitt bei allen Top-Events im Einsatz sein und auch die Olympische Winterspiele in Peking 2022 für Eurosport als Experte begleiten.

"Der Experten-Job bei Eurosport macht mir großen Spaß und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem kompletten Team", sagt Martin Schmitt, der für den Sender auch bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 sowie zuletzt bei der Vierschanzentournee im Einsatz war.

"Skispringen fesselt mich nach wie vor. Bei Eurosport kann ich den Sport, bei dem oft kleine Nuancen entscheiden, auf hervorragende Weise analysieren. Für mich ist es wichtig, den Zuschauern auch die technischen Details zu erläutern. Eurosport geht hier sehr innovativ vor, wie mit dem Eurosport Cube bei Olympia, das gefällt mir sehr", so Martin Schmitt.

Das kommende große Event ist die Nordische Ski-WM (19. Februar bis 3. März) in Seefeld. Gemeinsam mit Moderatorin Birgit Nössing und dem Kommentatoren-Duo Matthias Bielek und Sven Hannawald wird Martin Schmitt live aus Tirol berichten und die Springen in Seefeld (Normalschanze) und Innsbruck (Großschanze) direkt aus dem Schanzenauslauf analysieren. Zudem wird der Schwarzwälder für Eurosport die kommenden Vierschanzentourneen am Mikrofon sein und die Olympischen Winterspiele Peking 2022 als Experte begleiten.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Wir sind stolz, neben Sven Hannawald auch mit Martin Schmitt bis 2022 verlängert zu haben. Zwei solche Ikonen ihres Sports als Experten im Team zu haben ist unschlagbar. Beide sprühen vor Energie und sind nahe an der heutigen Springergeneration dran, das ist uns sehr wichtig. Gerade mit Martin als Experte im Auslauf kommen immer wieder besondere Momente zustande. Dies ist ein echtes Plus für unsere Berichterstattung, ob jetzt bei der kommenden WM in Österreich oder gerade mit Blick auf die Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Bereits in Südkorea haben wir mit beiden neue Digital-Formate umgesetzt und gezeigt, welchen Mehrwert ihre Analysen haben. Diesen Ansatz werden wir weiterverfolgen."

Bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 hat Eurosport mit Martin Schmitt eine Sonder-Serie für die Digitalkanäle produziert: In "Schmitt hautnah" hat der Team-Olympiasieger von Salt Lake City 2002 die Zuschauer auf eine besondere Reise jenseits der Sportstätten mitgenommen und ist unter anderem in die koreanische Kultur eingetaucht. Bei der diesjährigen Vierschanzentournee hat Eurosport die Reihe fortgesetzt und Martin Schmitt in "Meine Tournee" seine persönlichen Geschichten und Besonderheiten rund um die vier Austragungsorte verraten. Premiere bei der Vierschanzentournee feierte zudem der Eurosport Skisprung Vodcast "Weitenjagd", indem das Duo Schmitt/Hannawald zusammen mit Moderator Matthias Bielek über das Skisprung-Geschehen fachsimpeln und den Zuschauern Anekdoten und interessante News zu den heutigen Springern verraten.

Als aktiver Athlet prägte Martin Schmitt die erfolgreichste Epoche der deutschen Skispringer entscheidend mit und gewann insgesamt vier WM-Titel, 28 Weltcup-Springen und zweimal den Gesamt-Weltcup. Auch als Eurosport-Experte schafft es Schmitt seit 2014 die Zuschauer mit seinen tiefgehenden Analysen und umfassenden Fachwissen sowie seinen interessanten Einblicken zu begeistern.

