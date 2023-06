SAT.1

"Kiwis große Partynacht": Andrea Kiewel feiert in SAT.1 mit Peter Maffay, Anastacia, Andrea Berg, Johannes Oerding, Sasha, Santiano und vielen weiteren Stars

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Kiwi kommt zu SAT.1! Und die Stars kommen in ihre neue Musikshow! Peter Maffay, Anastacia, Andrea Berg, Santiano, Michael Schulte, Marianne Rosenberg, PUR, Johannes Oerding, Howard Carpendale, Michelle, Culcha Candela, Sasha, Glasperlenspiel, Marquess und viele weitere rocken 2024 die Bühne in "Kiwis große Partynacht". Vier Mal lädt die Moderatorin in der Prime Time zur bunten Party mit den größten Hits ihrer Gäste.

Andrea Kiewel: "Der erste Kuss, der erste Discobesuch, die Abschlussfahrt oder auch die eigene Hochzeit - jeder von uns verknüpft doch Erinnerungen und Erlebnisse mit bestimmten Songs. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit den Zuschauern fröhliche, emotionale und unvergessliche Partys in SAT.1 zu feiern."

SAT.1 und Joyn zeigen 2024 vier Folgen "Kiwis große Partynacht" in der Prime Time. Produziert wird die Show von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell