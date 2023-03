Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum MDR

Halle/MZ (ots)

Auch in Ludwigs Bewerbungsrede blieb vieles im Ungefähren. Bislang weiß niemand, wie der nächste Intendant ein überzeugenderes Angebot schaffen und zugleich Geld einsparen will. Aber es gab ja auch keine öffentliche Vorstellung, kein Kandidatenforum, keinerlei Möglichkeit für die MDR-Nutzer, mit dem Bewerber ins Gespräch zu kommen. Medienanfragen lehnte Ludwig ab - aus "Respekt vor dem Verfahren und den Rundfunkräten", wie es hieß. Dieses Verfahren hat sich Ludwig nicht ausgesucht. Für die Öffentlichkeit aber ist es eine Zumutung. Zwar wurde der Spitzenposten erstmals ausgeschrieben. Alles weitere aber fand hinter verschlossenen Türen in den Gremien statt.

