Mitteldeutsche Zeitung zu den Oscars

Von Anfang an ist dieser Film eine brutal direkte Kamerafahrt hinein ins Grauen. Und somit auch in die Ahnung einer bedrohten Gegenwart. Auch ohne dass hier Zahlenbefunde vorliegen: Ein Antikriegsfilm in Kriegszeiten, das zieht. Dass der Film beim britischen Filmpreis Bafta, den englischen Oscars, gleich sieben Mal abräumte, war schon ein Hinweis. Auch darauf: Die Zeit der konfektionierten Oscar-Erfolgsprodukte ist vorbei. Weder Steven Spielberg noch Cate Blanchett wurden belohnt. Wichtiger als der Erfolg in einer Akademie-Kungelrunde ist heute der Erfolg beim Publikum. Was heißt: Die Demokratisierung der Filmabspiel-Medien führt zu einer Demokratisierung der Oscar-Preisvergabe - ähnlich wie beim Eurovision Song Contest.

