Mehr deutsche Fiktion. SAT.1 dreht 60 Folgen der Vorabend-Serie "Die Landarztpraxis"

Unterföhring

Mehr deutsche Fiktion für SAT.1. Der Münchner Sender dreht aktuell die Vorabend-Serie "Die Landarztpraxis". Die Serie spielt in den Bayerischen Alpen - am und um den Schliersee: Die alleinerziehende Landärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) behandelt Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Einheimische, Urlaubsgäste und - wenn es sein muss - auch mal eine Kuh. Ihr Herz schlägt für zwei Männer - den Arzt Dr. Fabian Kroiß und den Bergretter Max Raichinger. SAT.1 zeigt 2024 am Vorabend "Die Landarztpraxis". 60 Folgen werden von filmpool entertainment produziert.

"Die Landarztpraxis", Inhalt:

Willkommen in Wiesenkirchen am Schliersee! In dem idyllischen Dorf im Schatten von bis zu 2.000 Meter hohen Bergen liegt "Die Landarztpraxis". Für die neue Aufgabe in den Alpen hat Dr. Sarah König (Caroline Frier) Berlin verlassen. Die alleinerziehende Mutter einer Teenagertochter (Katharina Hirschberg) trägt das Herz am rechten Fleck und ist immer zur Stelle, wenn medizinische oder auch einfach menschliche Hilfe vonnöten ist.

Rasch gewinnt Dr. Sarah König so das Vertrauen der Wiesenkirchner. Der Schliersee wird für sie zur neuen Heimat. Doch die Liebe sorgt für Unruhe im Leben der Landärztin. Gleich zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Entfachen etwa neue Gefühle zu ihrem alten Freund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck)? Oder erobert stattdessen der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll) ihr Herz? Was jedoch niemand ahnt: Dr. Sarah König verbirgt in ihrem Herzen ein brisantes Geheimnis, das sie nicht länger für sich behalten kann.

"Die Landarztpraxis", Kurz-Bios:

Caroline Frier spielt Landärztin Dr. Sarah König:Die kölsche Schauspielerin brillierte unter anderem in den SAT.1-Serien "Hand aufs Herz", "Knallerkerle" sowie neben ihrer Schwester Annette Frier in "Danni Lowinski". Außerdem spielte sie in "Schwester, Schwester" (RTL) sowie in "Phoenixsee" (WDR).

Katharina Hirschberg als Teenager-Tochter Leo König: Die 21-jährige Fränkin begeisterte das Publikum bereits in ihrer Rolle als Hexe Bibi im Kinofilm "Bibi & Tina: Einfach Anders" (über 720.000 Zuschauer:innen) sowie in der Live-Action-Serie "Bibi & Tina".

Oliver Franck spielt Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß:Der Schauspieler wurde unter anderem durch seine Hauptrollen in den TV-Serien "Heiter bis tödlich" (ARD), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL), "Rote Rosen" (ARD) sowie als Oberarzt Dr. Sander in "Nachtschwestern" (RTL) bekannt.

Alexander Koll als Bergretter Max Raichinger: Wirkte unter anderem als Rettungssanitäter Oliver Weiss in "Bettys Diagnose" (ZDF), in der Comedy-Serie "Knallerfrauen" (SAT.1) sowie als Pirat Störtebeker bei den "Störtebeker Festspielen" auf der Naturbühne Ralswiek mit.

"Die Landarztpraxis" - ab 2024 in SAT.1 und abrufbar auf Joyn.

