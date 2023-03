SAT.1

"Die Wanderhure", "Die Hebamme", "Barfuß bis zum Hals": SAT.1 zeigt ab Donnerstag, 16. März, die Reihe "Der SAT.1 FilmFilm Klassiker"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

3. März 2023.Das sind echte SAT.1-Klassiker: Alexandra Neldel in "Die Wanderhure". Josefine Preuß in "Die Hebamme". SAT.1 ändert ab Donnerstag, 16. März 2023, kurzfristig sein Programm: Nach europäischen Krimis sendet SAT.1 zehn Wochen lang deutsche SAT.1-Klassiker aus der fernen und kürzeren Vergangenheit unter dem Label "Der SAT.1 FilmFilm Klassiker" in der Prime Time.

SAT.1-Sprecher Christoph Körfer: "Auf unseren sozialen Kanälen, in Mails und Briefen wünschen sich unsere Zuschauer:innen immer wieder die alten SAT.1-Movies. Jetzt bündeln wir große Hits aus der Vergangenheit donnerstags in der Reihe 'Der SAT.1 FilmFilm Klassiker"'.

Den Anfang machen am 16. März 2023 Christoph M. Ohrt und Martin Brambach in der erfolgreichen TV-Komödie "Barfuß bis zu Hals" um 20:15 Uhr. Danach laufen in der "Der SAT.1 FilmFilm Klassiker"-Reihe (Auswahl): "Die Wanderhure", "Die Rache der Wanderhure", "Das Vermächtnis der Wanderhure", "Die Hebamme", "Die Hebamme II", "Die Ungehorsame", "Schlimmer geht immer", "Dein Leben gehört mir", "Die Tänzerin und der Gangster".

"Der SAT.1 Film Film Klassiker" am Donnerstag im Überblick:

16. März, 20:15 Uhr - "Barfuß bis zum Hals" mit Christoph M. Ohrt und Martin Brambach

23. März, 20:15 Uhr - "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" mit Sarah Engels

30. März, 20:15 Uhr - "Schlimmer geht immer" mit Sebastian Bezzel, Nadja Becker und Manuel Cortez

06. April, 20:15 Uhr - "Die Wanderhure" mit Alexandra Neldel

13. April, 20:15 Uhr - "Die Rache der Wanderhure" mit Alexandra Neldel

20. April, 20:15 Uhr - "Das Vermächtnis der Wanderhure" mit Alexandra Neldel

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell