Magisches Staffelfinale: Die Ehrlich Brothers gehen am Freitag bei "Mein Mann kann" All In

Unterföhring (ots)

1. März 2023. A Kind of Magic: Die Ehrlich Brothers gehen All In beim "Mein Mann kann - Geschwister Spezial" am Freitag, 3. März 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1. Zehn von zehn Emojis muss Andreas Ehrlich am Gesichtsausdruck seines Bruders Christian erkennen. Zaubert das magische Geschwisterduo ein Ass aus dem Ärmel oder haben sie zu hoch gepokert?

Im Geschwister-Spezial der SAT.1-Show zocken zum Staffelfinale außerdem Dagi Bee und ihre Schwester Leni Marie, Valentina und Cheyenne Pahde und Heiko und Roman Lochmann mit Daniel Boschmann am Pokertisch. Wer rollt sich im Treckerreifen durchs Studio? Wer erkennt mehr Hits, die das Studiopublikum summt? Und wer kann mehr Pizzakartons aus einem Stapel herausschlagen?

"Mein Mann kann - Geschwister Spezial" - am Freitag, 3. März 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Produziert wird die SAT.1-Show von der Redseven Entertainment GmbH.

Hashtag zur Show: #MeinMannKann

