SAT.1

Simone Thomalla, Stefano Zarrella & Ingo Lenßen: Die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" startet Montag

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Voll gepackt mit Gästen: Zum Start der neuen SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" erwarten Jasmin Wagner und Jochen Schropp ab morgen - Montag, 27. Februar - um 16 Uhr viel Besuch und neue Mitbewohner:innen:

Melissa Khalaj , Chris Wackert , Britt Hagedorn und Ingo Lenßen feiern am Montag (27. Februar) mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp den Einzug. Schauspielerin Simone Thomalla ("Frühling") kommt am Dienstag (28. Februar) mit ihrem Partner Nicolino Hermano zu ihrem ersten Couple-Interview zu #VollesHaus. Am Mittwoch (1. März) begrüßen Jasmin Wagner und Jochen Schropp Curvy-Model und "The sweet Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch in ihrem Wohnzimmer und am Donnerstag (2. März) berichtet Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes von ihrem großen Familien-Umzug nach Mallorca. Zum Abschluss der ersten #VollesHaus-Woche müssen Jochen Schropp und Jasmin Wagner am Freitag (3. März) außerdem ihre Kochkünste neben Food-Influencer Stefano Zarrella und seinem Vater Bruno Zarrella in der Küche beweisen.

, , und feiern am Montag (27. Februar) mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp den Einzug. Schauspielerin ("Frühling") kommt am Dienstag (28. Februar) mit ihrem Partner zu ihrem ersten Couple-Interview zu #VollesHaus. Am Mittwoch (1. März) begrüßen Jasmin Wagner und Jochen Schropp Curvy-Model und "The sweet Taste"-Moderatorin in ihrem Wohnzimmer und am Donnerstag (2. März) berichtet Schauspielerin und Moderatorin von ihrem großen Familien-Umzug nach Mallorca. Zum Abschluss der ersten #VollesHaus-Woche müssen Jochen Schropp und Jasmin Wagner am Freitag (3. März) außerdem ihre Kochkünste neben Food-Influencer und seinem Vater in der Küche beweisen. "BUNTE - live" trifft Teri Hatcher . Die US-amerikanische Schauspielerin ("Desperate Housewives") erzählt, wie das moderne Hollywood tickt und spricht darüber, wie sich der Umgang mit Tätern sexualisierter Gewalt seit #MeToo verändert hat.

trifft . Die US-amerikanische Schauspielerin ("Desperate Housewives") erzählt, wie das moderne Hollywood tickt und spricht darüber, wie sich der Umgang mit Tätern sexualisierter Gewalt seit #MeToo verändert hat. Sie sind die Neuen im #VollesHaus-Team und ziehen am Montag (27. Februar) live mit ein: Deutschlands bekanntester und beliebtester Anwalt Ingo Lenßen wird als Mann für alle Rechtsfragen fester #VollesHaus-Experte und bringt zum Einstand die besten Tipps und Ratschläge rund um das Thema "Wohnen" mit. Britt Hagedorn hat die erste #VollesHaus-Ausgabe ihres Talks zum Thema "Harte Zeiten - so kommst Du durch die Krise" im Gepäck.

Was erwartet die Zuschauer:innen in der neuen SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!"?

Volles Programm in "Volles Haus!": Das Moderations-Duo Jasmin Wagner und Jochen Schropp lädt die Zuschauer:innen montags bis freitags in ihr #VollesHaus - immer live und von 16:00 bis 19:00 Uhr. Sie besprechen den Tag mit den Zuschauer:innen und empfangen Gäste zum offenen und ehrlichen Gespräch in ihrem Wohnzimmer. Dazu gibt es wichtige und unterhaltsame News des Tages, VIP-Geheimnisse bei "BUNTE - live", spannende Doku-Soaps und Kult-Moderatorin Britt Hagedorn mit neuen Ausgaben "Britt - Der Talk" in der neuen SAT.1-Nachmittagsshow.

Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" startet am Montag, 27. Februar 2023, und ist täglich von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

Aktuelle Interviews mit dem "Volles Haus!"-Moderations-Duo Jochen Schropp und Jasmin Wagner finden Sie auf der SAT.1-Presselounge unter presse.sat1.de.

Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: #VollesHaus

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell