Ein Haus, das verbindet: Grundsteinlegung Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Heute wurde der Grundstein für das Ronald McDonald Haus an der Schön Klinik Vogtareuth gelegt. Das Elternhaus der McDonald's Kinderhilfe Stiftung bietet ab 2023 Familien, deren schwer kranke Kinder in der Klinik behandelt werden, ein Zuhause auf Zeit.

Auf dem Gelände der Schön Klinik Vogtareuth wird bis zum Frühsommer 2023 das 23. Ronald McDonald Haus der McDonald's Kinderhilfe Stiftung entstehen. In 20 Apartments werden dort künftig jedes Jahr 450 Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit finden. Nach dem Spatenstich im Oktober 2021 wurde heute zusammen mit dem Rosenheimer Landrat Otto Lederer, dem Bürgermeister Rudolf Leitmannstetter sowie Vertretern der Schön Klinik Vogtareuth der Grundstein gelegt.

>Seit 35 Jahren unterstützen wir mit unseren Angeboten die Familien schwer kranker Kinder und wir freuen uns, dass wir heute in Vogtareuth den Grundstein für das fünfte Ronald McDonald Haus in Bayern legen können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe. >In all unseren Elternhäusern erleben wir täglich, wie sehr die Nähe der Familie den kleinen Patienten hilft. Künftig können wir diese Nähe auch den Familien ermöglichen, die aus ganz Deutschland zur Behandlung in die Schön Klinik Vogtareuth kommen.<

In den 20 Apartments können jeweils bis zu vier Personen wohnen, so dass neben den Eltern auch Geschwisterkinder oder andere Familienmitglieder in der Nähe des kranken Kindes sein können. In großzügigen Gemeinschaftsräumen haben die Familien die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Diese Gemeinschaft trägt die Familien durch diese schwere Zeit. Ein hauptamtliches Team macht mit der Unterstützung durch ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen das Haus zu einem Ort zum Wohlfühlen und Auftanken, und bietet so einen Ausgleich zum anstrengenden Klinikalltag bietet.

Die Schön Klinik Vogtareuth gehört mit ihrem medizinischen Angebot zu den bedeutendsten Krankenhäusern bei der Versorgung neurologisch und orthopädisch schwer erkrankter Kinder in Bayern. >Mit dem Ronald McDonald Haus entsteht ein enorm großer Mehrwert für Familien, deren Kinder in unserer Klinik behandelt werden. Die Möglichkeiten des Ronald McDonald Hauses schaffen Nähe und Begegnung in Ergänzung unserer Rooming-in Angebote - sei es, wenn Rooming-in einmal nicht die ideale Lösung darstellt, aber auch als Ort für weitere Familienangehörige<, so Prof. Dr. Martin Staudt, Chefarzt des Fachzentrums für pädiatrische Neurologie, Neuro-Rehabilitation und Epileptologie.

Klinikgeschäftsführer Sven Schönfeld: >Seit dem Spatenstich ist nun etwas Zeit vergangen und mit der Grundsteinlegung begehen wir den nächsten Meilenstein dieses großartigen Projektes. Es ist schön zu sehen, wie das Ronald McDonald Haus täglich wächst und ich kann es kaum erwarten, die ersten Familien in dieser wundervollen Einrichtung willkommen zu heißen.<

>Die Notwendigkeit einer kliniknahen Unterkunft für Familien mit kranken Kindern ist unbestritten<, so Otto Lederer. Er freue sich, >dass hier an der Schön Klinik Vogtareuth nun langfristig wirksam auf die besonderen Bedürfnisse der gesamten Familie während des stationären Aufenthalts des Kindes eingegangen werden kann.<

>Das Haus hat sich in den letzten Wochen schon nach und nach in das Ortsleben integriert,< stellt Rudolf Leitmannstetter fest. >Die große Baustelle ist Ausflugsziel für viele kleine Vogtareuther geworden, die mit ihren Eltern die Bauarbeiten beobachten<.

Die Projekte der McDonald's Kinderhilfe Stiftung werden überwiegend durch Spenden finanziert. Neben finanziellen Spenden gibt es vielfältige weitere Möglichkeiten der Unterstützung. Spenden- und andere Unterstützungsmöglichkeiten sowie weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus Vogtareuth unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuth

Über das Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Ab 2023 wird das Ronald McDonald Haus Vogtareuth ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder in der Schön Klinik Vogtareuth behandelt werden. Für die Eltern und Geschwister der kleinen Patienten stehen 20 Apartments für bis zu vier Personen zur Verfügung. Jedes Jahr werden wir rund 450 Familien helfen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuth.

Über die Schön Klinik Vogtareuth

Die Schön Klinik Vogtareuth ist eine international anerkannte Fachklinik mit 400 Betten. Bei der Behandlung und Rehabilitation von Kindern mit neurologischen und orthopädischen Erkrankungen sowie Fehlbildungen der Extremitäten ist sie mit ihren Spezialisierungen in Neuropädiatrie mit Epilepsie-Zentrum, Kinderorthopädie sowie Wirbelsäulen-Chirurgie mit Skoliose-Zentrum international führend. Darüber hinaus ist die Klinik spezialisiert auf Erkrankungen des Bewegungsapparats (Orthopädie, Wirbelsäulen-Chirurgie sowie Hand-Chirurgie), die Neurochirurgie mit Epilepsie-Chirurgie, die Herz- und Gefäß-Chirurgie sowie neurologische Erkrankungen, insbesondere Epilepsie und Schmerztherapie. Ob konservativ oder operativ, ambulant oder stationär - die Schön Klinik Vogtareuth bietet Patienten durch alle Behandlungsphasen hindurch exzellente medizinische Unterstützung. Weitere Informationen unter: www.schoen-klinik.de/vogtareuth

