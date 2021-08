McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Pitchen und putten für Familien schwer kranker Kinder: 5. McDonald's Kinderhilfe Golf Cup in Ingolstadt

Ingolstadt (ots)

Beim Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe gingen am vergangenen Donnerstag 44 Golfer an den Start, darunter auch Profi-Golferin Martina Eberl. Insgesamt kamen bei der Charity-Veranstaltung Einnahmen in Höhe von rund 36.000 Euro zusammen.

Der Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zusammen mit dem Golfclub Ingolstadt e.V. kann inzwischen als traditionell angesehen werden: Zum fünften Mal konnten die engagierten Teilnehmer bei bestem Wetter und besten Voraussetzungen dabei nicht nur mit der Teilnahmegebühr Gutes tun. Sie hatten auch bei der abendlichen Spendenauktion Gelegenheit kräftig mit zu bieten und zu spenden. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Profi-Golferin Martina Eberl.

>Schön, dass wir in diesem Jahr nach 1,5 Jahren wieder zusammenkommen können, mit Abstand und in kleiner Runde, so dass sich jeder wohlfühlen kann<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Unterstützer auch im Namen der Familien, die in unseren Ronald McDonald Häusern und Oasen Unterstützung finden und denen die Spenden direkt zugutekommen. <

Christian Schwarzer, ehemaliger Handball-Weltmeister und langjähriger Schirmherr der McDonald's Kinderhilfe konnte dieses Mal nicht dabei sein, steuerte jedoch ein von Top-Sportlern signiertes Trikot für die Auktion bei. Am Ende des Abends konnte Martina Eberl symbolisch den Spendenscheck über 35.738,31 Euro an Adrian Köstler überreichen.

Ohne die freundliche und großzügige Unterstützung Vieler wäre das Golfturnier nicht möglich. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, die ein Lochbranding übernommen haben: Franke Foodservice Systems GmbH, Reinhold Keller GmbH, Yuu'n Mee fine foods Vertriebs-GmbH, WMF Deutschland GmbH, OSI International Holding GmbH, Systec Computer GmbH und Gebrüder Peters Gebäudetechnik GmbH.

Ebenso herzlich bedanken wir uns für die Preise der Siegerehrung und die Tee-Geschenke sowie für die Unterstützung tagsüber: Adidas GOLF, Appolo GolfGum, Clarins GmbH, Coca-Cola GmbH, Diversey Deutschland GmbH, Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Feinkost Käfer GmbH, Golf Magazin, Hotel Gut Brandlhof GesmbH & Co OG, MANePED, Mars GmbH, McDonald's Deutschland LLC, NH Hotels Deutschland GmbH, Red Bull GmbH, Schwartauer Werke GmbH & Co. KgAa,

Original-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell