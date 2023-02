Süße Grüße und Käse auf dem Löffel?! Spitzenkoch Roland Trettl zu Gast bei "The sweet Taste" am Mittwoch in SAT.1

SAT.1

"The sweet Taste" am Mittwoch in SAT.1

Man erinnert sich vor allem an das letzte Gericht, das man in einer Menüfolge isst, und das letzte Gericht ist einfach immer das Dessert. Deswegen hat 'The Taste' die Berechtigung, auch mal 'sweet' zu gehen." Roland Trettl war dreimal Gastjuror und drei Staffeln lang Coach in der Jury bei "The Taste". Jetzt kommt er als Gastjuror mit süßen Absichten zu "The sweet Taste" - am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1. Der Südtiroler Spitzenkoch bringt nicht nur "Süße Grüße aus aller Welt" als Aufgabe mit. In einer Kochrunde sollen seine Lieblingskäsesorten die Stars auf den Dessertlöffeln werden. Ziegenfrischkäse, Parmesan oder Burrata als süßer Nachtisch? Alexander (30, Chef-Patissier aus Wien), Anne (24, Konditorin aus Regensburg), Anna (25, Konditormeisterin aus Mannheim), Charlotte (20, Medizinstudentin aus Tutzing), Julia (31, Food-Stylistin aus Hamburg), Margit (46, Moderatorin und Schauspielerin aus Königstein) oder Steve (36, Operationstechnischer Assistent aus Dresden) - wer kann die Coaches mit einer fruchtig-käsigen Kreation überzeugen?

"The sweet Taste": am Mittwoch, 1. März 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Kandidat:innen finden Sie hier: https://www.sat1.de/serien/the-sweet-taste/kandidatinnen-und-kandidaten2023

"The sweet Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.

