Johann Wadephul (CDU): Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein "politischer Booster für die CDU"

Der frühere Fraktionsvorsitzende der CDU im Schleswig-Holsteinischen Landtag Johann Wadephul sieht den Wahlsieg des CDU-Kandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther als positives Signal für die Bundes-CDU. "Es ist vollkommen klar: Das ist für die CDU ein politischer Booster", so Wadephul im phoenix-Interview. Die SPD habe hingegen von der Unterstützung des Bundeskanzlers für ihren Kandidaten nicht profitieren können. "Das ist natürlich auch für die SPD ein ganz großes Problem, die hier sehr schlecht abgeschnitten hat und von einem Kanzlerbonus hat man hier übrigens nichts gemerkt."

Der Wahlerfolg der CDU in dem norddeutschen Bundesland sei auch dem neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz zu verdanken, so Wadephul weiter. "Die Bundespartei hat ein Zeichen der Geschlossenheit gegeben. Das war sehr wichtig und unser ganz großes Problem in der Bundestagswahl. Das war der ganz wesentliche Verdienst von Friedrich Merz mit Markus Söder gemeinsam." Dadurch habe Merz dazu beigetragen, dass Daniel Günther sich im Wahlkampf in Schleswig-Holstein besser profilieren konnte, so der CDU-Politiker. Das Verhältnis zwischen Merz und Günther sei vertrauensvoll: "Sie arbeiten sehr gut und erfolgreich zusammen und haben ein gutes Vertrauensverhältnis gefunden. Das war nach den letzten Jahren nicht automatisch zu erwarten."

