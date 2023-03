SAT.1

Schlau & schnell: Andrea Kiewel kommt zu SAT.1

Unterföhring (ots)

Moderatorin Andrea Kiewel kommt zu SAT.1. In der neuen Quizshow "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit Jörg Pilawa beweist sie am Mittwoch, 15. März 2023, um 20:15 Uhr als Gaststar gemeinsam mit Pierre M. Krause Cleverness.

"Für mich ist 'Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?' eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte", sagt Jörg Pilawa. In der neuen SAT.1-Show misst der Moderator die Intelligenz von 100 Kandidat:innen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. Wer kombiniert am schnellsten? Wer denkt um die Ecke? Wer ist schlauer als 99 Prozent aller Deutschen?

Was ist das Besondere der Show? "Vorab wird jede Frage einem Querschnitt der deutschen Bevölkerung gestellt. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Der oder die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro. In jeder Folge quizzen zwei Gaststars außer Konkurrenz mit. In der ersten Quizshow am Mittwoch, 15. März 2023, beweisen Andrea Kiewel und Pierre M. Krause Köpfchen. "Das 1 % Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist eine Produktion der BBC Studios Germany.

"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - ab 15. März 2023, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

