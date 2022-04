SAT.1

Kochschürzen-Übergabe: Sternekoch Alexander Herrmann springt am Donnerstag für Alexander Kumptner in "Kühlschrank öffne dich!" ein

Unterföhring (ots)

Schürzen-Übergabe am Kühlschrank: Ab nächsten Donnerstag tritt Sternekoch Alexander Herrmann zusammen mit "The Taste"-Finalistin Hanna Reder in "Kühlschrank öffne dich!" im gastronomischen Duell gegen die Crème de la Crème der Kulinarik an. Spitzenkoch Alexander Kumptner muss die Show coronabedingt verlassen. Johann Lafer und Anthony Sarpong, das Herausforderer-Duo in Episode 3, sehen sich bereits als Sieger: "Alexander Herrmann wird sich noch umgucken! Der wird seine Jacke wegschmeißen nachher!", prophezeit Johann Lafer. Alexander Herrmann sieht der Kampfansage gelassen entgegen: "Lieber Johann, lieber Anthony, wir sind eigentlich unschlagbar. Aber schön, dass Ihr bei Eurer eigenen Niederlage dabei seid." SAT.1-Zuschauer:innen sehen die dritte Folge von "Kühlschrank öffne dich!" am Donnerstag, 21. April 2022, um 20:15 Uhr.

In den weiteren Episoden steigen folgende Kochprofis in den kulinarischen Ring: Cornelia Poletto, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer. Moderiert wird "Kühlschrank öffne dich!" von Ruth Moschner.

"Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis", immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

