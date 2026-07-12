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FIFA WM 2026: Halbfinal-Kracher im Ersten und in der ARD Mediathek

England - Argentinien am Mittwoch, 15. Juli ab 20:15 Uhr

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München (ots)

Nach 100 gespielten Partien bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft steht nun das Halbfinale an. Im zweiten Spiel in der Runde der letzten Vier trifft Weltmeister Argentinien auf den Vize-Europameister England. Beide Mannschaften gehören zu den absoluten Top-Favoriten auf den WM-Titel, gleichzeitig ist es das vielleicht letzte Spiel von Superstar Lionel Messi auf der WM-Bühne.

Bei Fußball-Weltmeisterschaften gab es bislang fünf Aufeinandertreffen der beiden Teams, darunter einige legendäre Begegnungen: Bei der Heim-WM 1966 besiegten die "Three Lions" Argentinien im Viertelfinale, 1986 in Mexiko revanchierten sich die Südamerikaner in einem berühmten Spiel und mit Diego Maradonas "Hand Gottes". 1998 in Frankreich setzte sich Argentinien im Elfmeterschießen durch, und 2002 in Japan und Südkorea gab es das bislang letzte Spiel der beiden Fußballnationen bei einer WM, das England damals knapp für sich entscheiden konnte.

Die ARD überträgt das Halbfinale England - Argentinien (Anstoß: 21:00 Uhr) am Mittwoch, 15. Juli live im Ersten und in der ARD Mediathek ab 20:15 Uhr. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderieren live aus dem Stadion in Atlanta. Reporter der Begegnung ist Tom Bartels.

Die Live-Übertragung des Viertelfinales Frankreich - Marokko am 9. Juli im Ersten wurde im Schnitt von insgesamt 8,418 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Der Marktanteil lag bei 49,1 Prozent. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 57 Prozent. Damit war es das bislang erfolgreichste nicht-deutsche Spiel, das die ARD gezeigt hat. Der Event-Livestream des Spiels in der ARD Mediathek und bei sportschau.de wurde insgesamt rund 3,5 Millionen Mal abgerufen.*

Weitere Informationen zur FIFA WM 2026 gibt es bei sportschau.de, alles rund um die ARD-übertragungen von der Weltmeisterschaft hier: Fußball WM 2026: Spielplan, Berichterstattung, Kritik. Die Federführung für die ARD-Berichterstattung von der FIFA WM liegt beim Südwestrundfunk.

*Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV; Streamingdaten: AGF/Nielsen, Zensusdaten; Abrufe aus Deutschland; Abrufmodus: Livestream; eigene Berechnungen

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