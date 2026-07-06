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FIFA WM 2026 Viertelfinale: Frankreich - Marokko am Donnerstag, 9. Juli, live im Ersten und in der ARD Mediathek

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München (ots)

Noch werden die Achtelfinals bei der FIFA WM 2026 ausgespielt, drei der vier letzten Begegnungen gibt es dabei live im Ersten und in der ARD Mediathek: USA - Belgien (Anstoß: 2.00 Uhr heute Nacht), Argentinien - Ägypten (Anstoß: morgen 18:00 Uhr) und Schweiz - Kolumbien (Anstoß: morgen 22:00 Uhr).

Schon stehen aber auch die ersten Begegnungen im Viertelfinale fest. Die ARD überträgt live im Ersten und in der ARD Mediathek am Donnerstag, 9. Juli, ab 21:00 Uhr das Aufeinandertreffen des Weltmeisters von 2018 Frankreich mit dem aktuellen Afrikameister Marokko. Gleichzeitig handelt es sich bei diesem Duell um die Neuauflage des WM-Halbfinales von 2022, das die Équipe Tricolore damals für sich entscheiden konnte. Dass das marokkanische Team für die Niederlage vor vier Jahren eine Revanche im Blick hat und damit natürlich das Halbfinale erreichen möchte, liegt auf der Hand. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderieren die Partie (Anstoß: 22:00 Uhr) live aus dem Stadion in Boston, Philipp Sohmer kommentiert. Alle Viertelfinal-Spiele gibt es außerdem in der Audio-Vollreportage bei ARD Sounds und auf sportschau.de zu hören.

Die Übertragungen der fünf ARD-Spiele vom Sechzehntelfinale wurden im Ersten von durchschnittlich 5,751 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen, der Marktanteil lag bei 33,3 Prozent. Am erfolgreichsten waren dabei die Partien Südafrika - Kanada am 28. Juni um 21:00 Uhr mit 7,359 Mio. (34,5 % Marktanteil) sowie Spanien - Österreich am 2. Juli ebenfalls um 21:00 Uhr mit 7,268 Mio. (37,1 % Marktanteil) Zuschauern*.

Weitere Informationen zur FIFA WM 2026 gibt es bei sportschau.de, alles rund um die ARD-übertragungen von der Weltmeisterschaft hier: Fußball WM 2026: Spielplan, Berichterstattung, Kritik. Die Federführung für die ARD-Berichterstattung von der FIFA WM liegt beim Südwestrundfunk.

* Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV

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