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15. "ARD TopDocs - Wettbewerb": Frist läuft bis 3. August 2026

München (ots)

Große Geschichten gesucht: Noch bis zum 3. August 2026 sind junge kreative Nachwuchstalente sowie erfahrene Produzentinnen und Produzenten eingeladen, ihre Konzepte und Ideen einzureichen.

Auch 2026 sucht die ARD innovative Ideen für Dokumentarfilme oder Serien für den "TopDocs - Wettbewerb". Im Mittelpunkt sollen dieses Mal Geschichten von Menschen stehen, die Großes gewagt und für ihre Ziele Alles aufs Spiel gesetzt haben: Geschichten von Heldinnen, Schwindlern und Genies. Die gesuchten Konzepte/Ideen sollen sich auf Spurensuche begeben, Taten zeigen, die spektakulär waren und dabei vielleicht auch etwas verändert haben. Gesucht werden große Geschichten für die Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren.

Die Produktion sollte mindestens 75 Minuten lang sein und in der Umsetzung sowie Dramaturgie modernen Streaming-Gewohnheiten folgen. Gezeigt werden soll die Produktion in der ARD Mediathek. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält Bruttoherstellungskosten in Höhe von 300.000 Euro von den Landesrundfunkanstalten BR, NDR, MDR, SWR, RBB und WDR. Social Media und Distribution sollten bei der Entwicklung in Grundzügen mitgedacht werden. Das Projekt darf einer Redaktion der ARD bereits vorliegen, aber innerhalb der ARD noch nicht abgelehnt worden sein. Die besten Einreichungen werden am 28. Oktober 2026 beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm im Beisein von ARD-Filmintendant und MDR-Intendant Ralf Ludwig präsentiert. Dort wird auch das Gewinnerkonzept gekürt. Alle Informationen zur Ausschreibung und zur 15. Auflage des Wettbewerbs sind unter www.ard.de/topdocs zu finden. Produzierende mit Sitz in Deutschland können ihre Konzepte und Ideen schriftlich bis zum 3. August 2026 einsenden - per Mail an: ARD-TopDocs-Wettbewerb@mdr.de Betreff: ARD TopDocs - Wettbewerb 2026.

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