news aktuell GmbH

PR-Bild Award 2025: Die Finalisten stehen fest - Jetzt abstimmen!

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Voting für den PR-Bild Award von news aktuell hat begonnen. Ab sofort können alle Interessierten sowie Fachleute der Kommunikationsbranche unter www.pr-bild-award.de ihre Stimme für die besten PR-Bilder des Jahres abgeben. Der renommierte Preis der dpa-Tochter wird bereits zum 19. Mal verliehen. Eine 16-köpfige Jury aus Expertinnen und Experten der Medien- und Kommunikationsbranche hat 35 herausragende Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. In diesem Jahr wurde erstmals die Kategorie "AI Content" für KI-generierte Bilder in den Wettbewerb aufgenommen. Insgesamt haben über 160 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über 600 Bilder eingereicht.

"Die diesjährigen Einreichungen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und ideenreich visuelle PR-Arbeit heute gestaltet wird. Sie machen deutlich, welche entscheidende Rolle Bilder in der Kommunikation spielen. Mein Dank gilt der Jury, die mit viel Fachwissen und einem feinen Gespür für Bildsprache die Auswahl für die Shortlist 2025 getroffen hat. Ich bin gespannt, welche Motive die Menschen besonders bewegen und am Ende das Rennen machen", so Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.

Expertinnen und Experten aus PR, Kommunikation und Medien bilden auch in diesem Jahr die Jury des PR-Bild Award. Darunter Martin Frommhold (OTTO), Regine Kreitz (BdKom), Katharina Müller (McDonald's Deutschland), Rüdiger Scharf (DAK-Gesundheit), Tabea Werner (ARD-Programmdirektion), Andreas Wiedemann (ADAC), Johannes Winter (Leica Camera) und Volker Thoms (Chefredakteur KOM).

Die Abstimmung über das beste PR-Bild des Jahres läuft noch bis zum 24. September 2025 unter www.pr-bild-award.de. Ende November gibt news aktuell die Gewinnerbilder des PR-Bild Awards 2025 aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt.

Der Hauptpreis der Kategorie People wird in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.

Shortlist 2025:

People

Alfred Kärcher SE & Co. KG / DE

comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg / DE

Department of Tourism Philippines / DE

Digitec Galaxus AG / CH

Kantonsspital Baden AG / CH

KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage / CH

Schweiz Tourismus / CH

Moments & Products

Kantonsspital Baden AG / CH

LIQUI MOLY Extreme / DE

Schweiz Tourismus / CH

Stadt Köln / Feuerwehr Köln / DE

Stiftung Zollverein / DE

TII Group / DE

Universitätsklinikum Freiburg / DE

Portrait

ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt / DE

Airbus Defence and Space GmbH / DE

comtract für Stadtwerke Heidelberg / DE

Department of Tourism Philippines / DE

Emmanuel Schimpfössl für Juwelier Schützlhoffer GmbH / AT (2 Nominierungen)

TUIfly / DE

NGO & Pro bono

action medeor e.V. / DE

BOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival Deutschland / DE

Caritas International / DE

Greenpeace e.V. / DE

Kindernothilfe e.V. / DE

Special Olympics Deutschland e.V. / DE

Stiftung Aktive Bürgerschaft / DE

AI-Content

AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus / DE

BDSK Handels GmbH & Co. KG / DE

Friedrich-Schiller-Universität Jena / DE

Robert Josipovic für Landestheater Linz / AT (2 Nominierungen)

Technische Universität Chemnitz / DE

Technische Universität Berlin / DE

Jury 2025

Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice

Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredakteurin dpa

Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications

Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell

Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO

Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance

Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)

Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL

Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland

Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)

Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit

Volker Thoms, Chefredakteur KOM

Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content

Tabea Werner, Pressesprecherin ARD-Programmdirektion

Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC

Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica Camera

Ausführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.de/jury

Social-Media-Hashtag: #prba25

Kategorien:

https://www.pr-bild-award.de/#kategorien

Teilnahmebedingungen:

www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen

Sieger 2023:

www.pr-bild-award.de/sieger2023

Mitveranstalter:

Österreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-comm

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Über Leica Camera

Die Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten mit einer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten. Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit über 120 Leica Stores.

Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell