news aktuell erweitert Angebot um Visual Collections von dpa Picture-Alliance

Hamburg (ots)

news aktuell erweitert gemeinsam mit der dpa Picture-Alliance das Angebot für die Präsentation von Bildmaterial: Ab sofort können Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen ihre Fotos und Grafiken gebündelt in sogenannten Visual Collections auf Deutschlands führendem visuellen Marktplatz, dem Portal www.picture-alliance.com, sowie auf www.picturemaxx.com veröffentlichen. Fotoredaktionen sowie Journalistinnen und -journalisten erhalten so einen einfachen Zugang zu aktuellen, honorarfreien Bildsammlungen für ihre Medienarbeit. Die Visual Collections sind offen abrufbar und werden in den Suchergebnissen der dpa Picture-Alliance angezeigt.

"Mit den Visual Collections bündeln wir die visuellen Angebote unserer Kunden an einem Ort, an dem Medien täglich nach hochwertigem Material für ihre Berichterstattung suchen. So erhöhen wir die Sichtbarkeit und Reichweite in einem seriösen journalistischen Umfeld. Für unsere Kunden bedeutet das: mehr Präsenz, weniger Aufwand und eine deutlich höhere Chance, dass ihre Botschaften visuell wahrgenommen werden", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen, die ihr Bildmaterial neben Presseportal auf einer zusätzlichen Plattform einer größeren Zielgruppe in einem professionellen Umfeld zur Verfügung stellen möchten.

Kunden von news aktuell können zwischen den Paketen "Visual Collection" und "Visual Collection Plus" wählen. Während das Basispaket den Import und das Hosting von bis zu 50 Fotos oder Grafiken für drei Jahre umfasst, bietet das Plus-Paket Import und Hosting für bis zu 200 Motive sowie die Möglichkeit, bis zu fünf thematische, kuratierte Sammlungen im Brand-Portal der dpa Picture-Alliance zu präsentieren. Zusätzlich kann für beide Pakete eine redaktionelle Verschlagwortung gebucht werden, bei der die Metadaten für bessere Auffindbarkeit optimiert werden.

Durch die Kooperation stärken news aktuell und dpa Picture-Alliance ihre Position als zentrale Partner für die mediengerechte Bereitstellung visueller Inhalte in Deutschland.

Weitere Informationen zu Visual Collections und den Buchungsoptionen:

www.newsaktuell.de/visual-collections

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich und auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Über dpa Picture-Alliance

Unter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die dpa Picture-Alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

