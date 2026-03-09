ARD Das Erste

DFB-Pokal-Halbfinale: Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg am Donnerstag, 23. April 2026, ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

Vier Bundesligisten sind dieses Mal noch im DFB-Pokal-Halbfinale dabei und spielen in einigen Wochen um den Einzug ins Finale. Mit dabei der VfB Stuttgart und der SC Freiburg, die am Donnerstag, 23. April 2026, aufeinandertreffen. Die ARD überträgt live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) aus Stuttgart im Ersten und in der ARD Mediathek.

Beide Mannschaften spielen in dieser Saison noch in drei Wettbewerben, stehen aktuell im Achtelfinale der UEFA Europa League. Das ist auch der Grund für die ungewöhnliche Terminierung der Begegnung an einem Donnerstag. Sicher ist, dass das Spiel ein Duell auf Augenhöhe wird, denn die Bundesliga-Begegnungen in dieser Saison konnte einmal der SC Freiburg und einmal der VFB Stuttgart für sich entscheiden.

Die Liveübertragung vom DFB-Pokal-Halbfinale moderiert Esther Sedlaczek gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Tom Bartels.

Programm: Donnerstag, 23.04.2026 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg Reporter: Tom Bartels Moderation: Esther Sedlaczek Experte: Bastian Schweinsteiger Übertragung aus Stuttgart

