+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Drei von vier Deutschen halten USA für keinen vertrauenswürdigen Partner

Drei Viertel der Deutschen (76 Prozent) sind der Meinung, die USA seien für Deutschland kein Partner, dem man vertrauen kann (+3 im Vgl. zu Juni 2025). Aktuell halten 15 Prozent die USA für einen vertrauenswürdigen Partner (-3). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.323 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

15 Prozent, die in den USA einen vertrauenswürdigen Partner sehen, sind der bislang tiefste Wert für die USA im ARD-DeutschlandTrend: Zum Vergleich: Aktuell halten 78 Prozent Frankreich für einen vertrauenswürdigen Partner (-5), 74 Prozent Großbritannien (-4 zu März 2025). Die Ukraine sehen 40 Prozent als vertrauenswürdigen Partner (-8 zu Juni 2025) und 48 Prozent sagen, Deutschland könne der Ukraine nicht vertrauen. Russland halten 9 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland für einen vertrauenswürdigen Partner (-1); 83 Prozent halten Russland für keinen vertrauenswürdigen Partner.

62 Prozent machen sich um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sehr große bzw. große Sorgen (-4 im Vgl. zu März 2025); jeder Dritte (33 Prozent) macht sich diesbezüglich wenig bzw. gar keine Sorgen (+3). Vier von fünf Deutschen (83 Prozent) sind mit der Arbeit des US-Präsidenten Donald Trump weniger bzw. gar nicht zufrieden (+3); 12 Prozent sind mit der Arbeit des Republikaners Trump sehr zufrieden bzw. zufrieden (-2).

Sieben von zehn Deutschen (69 Prozent) sorgen sich derzeit um die Sicherheit in Europa (-4). Ebenfalls sieben von zehn Bürgerinnen und Bürgern (70 Prozent) sind der Meinung, auf den Schutz der USA können sich die Partner im Militärbündnis NATO gegenwärtig nicht verlassen – im April 2025 sagten das sogar 78 Prozent. Damals hatte Donald Trump öffentlich Zweifel an der NATO-Beistandspflicht im Falle eines Angriffs auf NATO-Territorium geäußert. Eine knappe Mehrheit (53 Prozent) findet, Europa sollte sich von der NATO unabhängiger machen und ein gemeinsames europäisches Militärbündnis aufbauen (-1 im Vgl. zu März 2025); jeder Dritte (34 Prozent) stimmt dem nicht zu (+2).

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.323 Befragte

Erhebungszeitraum: 5. bis 7. Januar 2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Sind Sie mit der politischen Arbeit von Donald Trump sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden oder kennen Sie Ihn nicht?

Geben Sie bitte zu den folgenden Ländern an, ob das jeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauen kann oder nicht.

die USA Frankreich Russland Ukraine Großbritannien

Machen Sie sich aktuell sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig oder gar keine Sorgen…

um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland um die Sicherheit in Europa

Bitte geben Sie zu den folgenden Aussagen an, ob Sie ihnen zustimmen oder nicht zustimmen.

Auf den Schutz der USA können sich die NATO-Partner gegenwärtig nicht verlassen. Wir sollten uns von der NATO unabhängiger machen und ein gemeinsames europäisches Militärbündnis aufbauen.

