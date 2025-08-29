Ultima Markets Ltd

Ultima Markets schließt sich mit Inter als Official Regional Partner in Asien zusammen

Die neue Partnerschaft stellt den jüngsten Meilenstein in den Wachstumsplänen von Ultima Markets dar.

Die wirkungsvolle Zusammenarbeit wird einzigartige, vom Fußball inspirierte Inhalte liefern, um Fans und Trader in der gesamten Region anzusprechen.

Ultima Markets, ein preisgekrönter CFD-Broker, hat seine neue Rolle als Official Regional Partner von FC Internazionale Milano (Inter) in Asien bekannt gegeben. Diese strategische Allianz vereint zwei Branchenführer mit gemeinsamen globalen Werten und schafft Erlebnisse, die die Leidenschaft des Fußballs mit der Vermittlung von Trading-Kentnissen verbinden.

Wo Finanzen auf Fußball treffen

Mit einer Erfolgsgeschichte, die 20 Meistertitel, drei UEFA Champions League-Trophäen und das historische Triple von 2010 umfasst, verkörpert der FC Internazionale Milano eine Siegermentalität, die auf Exzellenz, Disziplin und Leistung basiert. Ultima Markets wendet dieselben Prinzipien auf den Finanzsektor an und unterstützt Trader durch intelligente Infrastruktur, Marktkenntnisse und transparenten Support. Diese Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Verpflichtung zu Innovation und Engagement wider und schafft Initiativen und Erfahrungen, die bei einem wachsenden globalen Publikum Anklang finden.

Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Pfeiler der globalen Expansion von Ultima Markets dar und verbindet die Marke nicht nur mit der weltweiten Fangemeinde von Inter, sondern auch mit einer wachsenden Gemeinschaft von Tradern, die ihre Leidenschaft für den Sport verbindet.

Gareth Derbyshire, Chefstratege bei Ultima Markets, erklärte: „Fußball inspiriert Millionen von Menschen mit seiner Hingabe, Teamarbeit und Präzision. Dies sind Werte, die wir bei Ultima Markets hochhalten und die uns täglich dabei leiten, wie wir Trader unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit Inter Milan geht über die Markenpräsenz hinaus und schafft sinnvolle Verbindungen, die den Fans sowohl das Spiel als auch finanzielles Empowerment näher bringen."

Giorgio Ricci, Leiter der Finanzabteilung beim FC Internazionale Milano, erklärte: „Ultima Markets verkörpert einen zukunftsorientierten und ambitionierten Geist, der die Werte von Inter widerspiegelt. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Präsenz in Asien dar, wo unser Club mit einer Fangemeinde von über 295 Millionen Fans zu den am meisten unterstützten gehört. Dank dieser Vereinbarung werden wir in der Lage sein, unsere Fans durch innovative und dynamische Initiativen zu begeistern."

Chancen für Fans und Trader gleichermaßen erschließen

Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird Ultima Markets gemeinsam vermarktete Inhalte, digitale Aktivierungen und Schulungsinitiativen einführen, die auf die schnell wachsenden Finanz- und Sportgemeinschaften Asiens zugeschnitten sind.

Bitte folgen Sie Ultima Markets auf den sozialen Medien wie Facebook, X, Instagram, LinkedIn und YouTube, um über die neuesten Entwicklungen von Ultima Markets x Inter Milan auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu Ultima Markets

Ultima Markets ist ein lizenzierter, preisgekrönter Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Das Unternehmen wurde kürzlich als „Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Informationen zu Inter

Der 1908 gegründete FC Internazionale Milano (Inter) ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine Europas, bekannt für seine reiche Geschichte, seine ikonischen schwarz-blauen Farben und seine zahlreichen nationalen und internationalen Triumphe. Mit einer Fangemeinde von weltweit über 530 Millionen Menschen und einer tiefen Verwurzelung in der Welt des Spitzenfußballs baut Inter seine Präsenz in wichtigen Regionen weltweit weiter aus.

