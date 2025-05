pressrelations GmbH

pressrelations expandiert nach Frankreich: Neuer Standort in Paris

Düsseldorf/Paris

pressrelations, führender Anbieter für crossmediales Medienmonitoring und Media Intelligence, setzt seine internationale Expansion fort und eröffnet zum 1. Juni 2025 einen neuen Standort in Paris. Mit der Eröffnung des Pariser Büros unterstreicht das Unternehmen seine strategische Wachstumsinitiative in Europa.

„Frankreich ist ein bedeutender Markt für Medienbeobachtung und -analyse. Mit NewsRadar® bieten wir dem französischen Markt erstmals ein vollintegriertes Tool, das alle relevanten Medienkanäle – traditionelle Medien ebenso wie Social Media – auf einer einzigen Plattform vereint. Davon profitieren nicht nur unsere neuen französischen Kunden, sondern auch unsere bestehenden Kunden aus der DACH-Region, den USA oder China, die nun noch umfassenderen Zugriff auf die französische Medienlandschaft erhalten“, erklärt Jens Schmitz, geschäftsführender Gesellschafter der pressrelations GmbH.

Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Christophe Dickès als Managing Partner France. Dickès verfügt über mehr als zwanzig Jahre Branchenerfahrung in führenden internationalen Unternehmen der Medienanalyse-Branche. Seit zehn Jahren engagiert er sich zudem als Vizepräsident bei der Fédération Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse (FIBEP) und ist Mitglied der International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Dank seiner langjährigen Erfahrung im Spannungsfeld von Medienanalyse, Technologie und Urheberrecht versteht Dickès genau, worauf es in Frankreich ankommt.

„Dem französischen Markt fehlt aktuell ein Anbieter, der modernste KI-Technologie mit echter menschlicher Expertise kombiniert und dabei höchste Servicestandards sicherstellt. Diese Marktlücke möchten wir schließen, indem wir unseren Kunden maßgeschneiderte, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen bieten“, betont Christophe Dickès, Managing Partner France bei pressrelations.

Dafür setzt pressrelations auch in Frankreich auf enge Partnerschaften mit Medienhäusern und Verwertungsgesellschaften und engagiert sich für den Schutz geistigen Eigentums sowie eine sichere, europäische Dateninfrastruktur.

Mit dem neuen Standort in Paris erweitert pressrelations sein internationales Netzwerk, zu dem u.a. bereits Büros in Berlin, Düsseldorf, Wien, Luzern, Austin (Texas) und Shanghai gehören. Diese globale Präsenz ermöglicht eine umfassende Unterstützung mit lokalem Know-how und detaillierter Medienabdeckung für mehr als 1.000 Kunden weltweit.

Über pressrelations

Seit über 20 Jahren unterstützt pressrelations Unternehmen und Organisationen bei der Planung und Steuerung ihrer Kommunikation. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen auf die Services des Unternehmens. Mit einem internationalen Team an 12 Standorten bietet pressrelations umfassende Lösungen für Medienbeobachtung, Medienanalyse und Trendforschung. Die Plattform NewsRadar ermöglicht es Kunden, PR- und Kommunikationsinhalte in einer Plattform zu erstellen, zu verbreiten und im Anschluss in Echtzeit zu erfassen, zu verknüpfen und zu analysieren – für eine effektive und datengetriebene Kommunikationsarbeit.

