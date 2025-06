+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Mehrheit der Deutschen will Änderungen bei Waffenexporten nach Israel

ARD Das Erste

43 Prozent der Deutschen sprechen sich dafür aus, deutsche Waffenexporte nach Israel zu begrenzen. Weitere 30 Prozent würden es befürworten, die Waffenexporte nach Israel vollständig zu stoppen. Jeder Sechste (17 Prozent) ist der Meinung, die Bundesregierung sollte sie unverändert genehmigen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.292 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend am Montag und Dienstag dieser Woche ergeben.

Deutschland ist nach den USA aktuell der größte Waffenlieferant Israels. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat in der vergangenen Woche jedoch angekündigt, diese Exporte aufgrund des militärischen Vorgehens Israels im Gazastreifen überprüfen zu wollen. Dass auch der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Israel für sein derzeitiges militärisches Vorgehen in Gaza kritisiert, finden drei von vier Deutschen (77 Prozent) richtig; 11 Prozent stimmen dem nicht zu. Grundsätzlich sagt gut jeder Dritte (36 Prozent), Deutschland habe aufgrund seiner Geschichte eine größere Verantwortung für den Schutz Israels als andere Länder; 55 Prozent stimmen dem nicht zu. Dass Deutschland im Nahost-Konflikt bedingungslos an der Seite Israels stehen sollte, sagen 13 Prozent der Deutschen; drei Viertel (74 Prozent) verneinen dies.

Fast 20 Monate nach dem Überfall der islamistischen Terror-Organisation Hamas, bei dem in Israel etwa 1.200 Menschen getötet und 250 Geiseln genommen worden sind, wächst in Deutschland die Kritik an der militärischen Reaktion Israels, die mit Luftschlägen und Bodentruppen die Hamas im Gaza-Streifen komplett zerschlagen möchte. Aktuell sagen 63 Prozent, die militärische Reaktion gehe zu weit (+6 im Vgl. zu August 2024). 18 Prozent halten sie für angemessen (-3), 5 Prozent für nicht weitgehend genug (+1).

14 Prozent der Deutschen halten militärische Aktionen Israels auch dann für gerechtfertigt, wenn davon die palästinensische Zivilbevölkerung mitbetroffen ist (-4). Inzwischen halten 73 Prozent das für nicht gerechtfertigt (+5). Hilfsorganisationen berichten von katastrophalen Zuständen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Im August 2024 sahen 74 Prozent der Deutschen Verantwortung dafür bei der Hamas, 61 Prozent bei Israel. Diese Werte haben sich inzwischen angeglichen: Aktuell halten 71 Prozent die Hamas für voll und ganz bzw. eher verantwortlich für die Lage der palästinensischen Bevölkerung (-3) und 69 Prozent Israel (+8).

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.292 Befragte

Erhebungszeitraum: 2. Juni bis 3. Juni 2025

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Geben Sie bitte zu den folgenden Ländern an, ob das jeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauen kann oder nicht.

die USA Frankreich Russland Ukraine Israel

Am 7. Oktober 2023 überfiel die islamistische Terror-Organisation Hamas mehrere Orte in Israel, tötete dabei etwa 1.200 Menschen und nahm 250 Geiseln. Israel versucht seither, mit Luftschlägen und Bodentruppen die Hamas im Gaza-Streifen komplett zu zerschlagen. Ist die militärische Reaktion Israels auf die Terror-Anschläge der Hamas vom Herbst 2023 angemessen, geht sie zu weit oder nicht weit genug?

Sind militärische Aktionen Israels gegen die Terror-Organisation Hamas Ihrer Ansicht nach auch dann gerechtfertigt, wenn davon die palästinensische Zivilbevölkerung mitbetroffen ist?

Hilfsorganisationen berichten von katastrophalen Zuständen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen. Soweit Sie das beurteilen können: Ist [___] für die aktuelle Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung voll und ganz verantwortlich, eher verantwortlich, eher nicht verantwortlich, überhaupt nicht verantwortlich?

die Terror-Organisation Hamas Israel

Bitte geben Sie im Folgenden an, ob Sie der jeweiligen Aussage eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.

Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine größere Verantwortung für den Schutz Israels als andere Länder. Deutschland sollte im Nahost-Konflikt bedingungslos an der Seite Israels stehen. Ich finde es richtig, dass Kanzler Merz Israel für sein derzeitiges militärisches Vorgehen in Gaza kritisiert.

Deutsche Rüstungsunternehmen liefern an verschiedene Länder Waffen, darunter auch Israel. Wie sehen sie das: Sollte die Bundesregierung deutsche Waffen-Exporte an Israel unverändert genehmigen? Sollten die Waffenexporte an Israel begrenzt oder vollständig gestoppt werden?

