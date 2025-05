MagentaSport

"Rechnen wollen wir nicht!" Dresdens Vinko Sapina heiß aufs Aufstiegsduell auf der Alm gegen Kumpel Corboz: "In den 90 Minuten gibt's keine Freunde"

"Irgendwas auf Sicherheit und auf Rechnen wollen wir nicht machen - das ist klar." Dresdens Vinko Sapina erklärt im MagentaSport-Interview vor dem Gipfel in Bielefeld, um was es im direkten Duell Zweiter gegen den Ersten am Samstag (live und exklusiv, ab 16.15 Uhr) geht. Aufstieg gleich am Samstag. Ein Sieg auf der Alm reicht Spitzenreiter Dynamo, um schon am 36. Spieltag im 3. Anlauf aufzusteigen. Eine besondere Note hat das Spiel für Vinko Sapina auch wegen Bielefelds Kapitän Mael Corboz: "Ich war noch auf seinem 30. Geburtstag, als wir ihn überrascht haben. Und jetzt spielen wir 3 Spieltage vor Schluss - Tabellenplatz 1 gegen 2. In den 90 Minuten gibt's natürlich keine Freunde."

Eintracht-Stürmerin Lara Prasnikar, ihr Papa Bojan war Nationalspieler und Nationaltrainer Sloweniens, fraglos meinungsstark. "Wir wollen in die Königsklasse!" Am Sonntag muss der Dritte Frankfurt im Topspiel der Frauen-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim die Qualifikation für die Champions League perfekt machen - live ab 14.45 Uhr bei MagentaSport "Als ich damals auf der Bank saß, habe ich gesagt: Ich bin zu gut für die Bank." In der Rückrunde hat sie mit 10 Scorerpunkten geliefert - jetzt will sie mit der Eintracht zurück nach Europa.

Die größte Konferenz: Am 38. und letzten Spieltag der 3. Liga steht das große Saisonfinale an - MagentaSport zeigt alle 10 Partien live und parallel in der XXL-Konferenz. Sendestart ist am Samstag, 17. Mai, bereits ab 12.45 Uhr - mit einer ausführlichen 45-minütigen Vorberichterstattung.

Nachfolgend ein Ausblick auf den 36. Spieltag der 3. Liga und den 21. Spieltag der Frauen-Buncdesliga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Los geht der drittletzte Spieltag der 3. Liga bei MagentaSport am Freitag mit dem Tipico Topspiel, ab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück (14.) gegen FC Viktoria Köln (6.), mit Experte Fabian Klos. Am Samstag empfängt 1860 München (9.) den Rot-Weiss Essen (10.) - ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel. Kurz danach startet das Coupe de France-Finale der Frauen: Paris FC gegen Paris Saint-Germain, live ab 14.45 Uhr. Den Abschluss am Samstag bildet das absolute Spitzenspiel der 3. Liga: Zweitplatzierter Arminia Bielefeld gegen Tabellenführer Dynamo Dresden - live ab 16.15 Uhr NUR bei MagentaSport.

Topspiel gegen Bielefeld: "In den 90 Minuten gibt's natürlich keine Freunde"

Am Samstag steigt das Topspiel der 3. Liga - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport: Verfolger Arminia Bielefeld (65 Punkte) trifft auf Tabellenführer Dynamo Dresden (66 Punkte). Gewinnen die Sachsen, ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Mittendrin: Mittelfeldstratege Vinko Sapina, der im Sommer von Rot-Weiß Essen kam. Der 29-Jährige hat sich mit starken Leistungen (27 Einsätze, 22-mal Startelf, 1 Tor, 4 Assists) zum Fixpunkt im Dynamo-Spiel entwickelt. Im exklusiven Interview mit MagentaSport spricht er über seine Rolle, den Reiz der 2. Liga - und ein mögliches "Horrorszenario".

Über Gegner Bielefeld spricht Vinko Sapina mit großem Respekt - vor allem für seinen Ex-Trainer Mitch Kniat, jetzt Arminia: "Mitch und seine Jungs, die arbeiten einfach sehr gewissenhaft, sehr ehrgeizig. [...] Seine Kommunikation ist wirklich besonders." Trotzdem fährt Tabellenführer Dynamo mit klarer Mission zur Alm: "Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Irgendwas auf Sicherheit und auf Rechnen wollen wir nicht machen, das ist klar."

Ein besonderes Duell gibt es auch auf dem Platz: Sapina trifft auf seinen engen Freund Mael Corboz, Kapitän der Arminia. "Erst in der Hinrunde war ich noch bei seinem 30. Geburtstag, als wir ihn überrascht haben. Und jetzt spielen wir 3 Spieltage vor Schluss - ja, Tabellenplatz 1 gegen 2. Das ist schon privat gesehen schön. In den 90 Minuten gibt's natürlich keine Freunde, aber es ist natürlich eine besondere Situation, was uns beide angeht."

"Ich würde mal gerne Zweite Liga spielen, weil ich es mir zutraue"

Vinko Sapina spricht offen über seine Karriereziele - und macht klar, dass er sich in der 2. Bundesliga absolut sieht: "Ich habe immer gesagt, ich würde mal gerne Zweite Liga spielen, weil ich es mir zutraue." Nach einem Kreuzbandriss (17/18) und verpasstem Wechsel früher in der Karriere könnte es jetzt klappen. Und wenn? "Dann würde es auch neue Ziele geben. Jeder Weg ohne Ziel macht keinen Sinn." Dass Trainer Thomas Stamm ihn kürzlich öffentlich als "besten Sechser der Liga" bezeichnete, interpretiert Sapina auch als Antrieb: "Direkt ein neuer Anreiz, um noch mehr zu arbeiten."

Herzensverein Ulm in der Relegation? "Absolutes Horrorszenario"

Sollte Dresden den Aufstieg nicht direkt schaffen, droht ein Aufstiegsspiel gegen seinen Ex-Klub SSV Ulm (2016-2021) - inklusive Duell mit Kumpel Joe Reichert: "Das wäre das absolute Horrorszenario."

Frankfurts Lara Prasnikar vor Hoffenheim-Spiel: "Wir wollen in die Königsklasse"

Am Sonntag trifft Eintracht Frankfurt im Topspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf die TSG Hoffenheim - ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-Sechsten kann die Eintracht die Champions-League-Qualifikation klarmachen. Kathrin Lehmann ist als Expertin vor Ort, Oskar Heirler kommentiert, Simon Köpfer moderiert. Die 26-jährige Stürmerin hat sich nach einer schwierigen Hinrunde zurück in Topform gespielt (5 Tore, 8 Assists in 18 Einsätzen, 12-mal Startelf).

Trainer Niko Arnautis? "Als ich damals auf der Bank saß, habe ich gesagt: Ich bin zu gut für die Bank"

Lara Prasnikar über ihr Verhältnis zu Coach Niko Arnautis: "Er spielt eine große Rolle. [...] Als ich damals auf der Bank saß, habe ich gesagt: Ich bin zu gut für die Bank." Und sie hat geliefert mit 5 Tore und 5 Assists in der Rückrunde: "Wenn ich von Anfang an spiele, bin ich glücklicher und zielstrebiger. Ich brauche dieses Vertrauen - und das gibt mir Nico." Frankfurt steht mit 44 Punkten auf Platz 3 - 4 Zähler vor Verfolger Leverkusen. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim kann die Eintracht die Champions-League-Qualifikation vorzeitig klar machen. Prasnikar ist bereit: "Wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr - wir wollen in die Königsklasse." Dazu bleibt der Titeltraum lebendig: "Ich will auch Titel gewinnen mit der Eintracht. Ich bin aber realistisch - das braucht Zeit."

Fußball live bei MagentaSport

Special-Guest auf der Alm: Ewald Lienen, Ex-Arminia-Coach. Und klar: Sollte Dresden aufsteigen, bleibt MagentaSport so lange wie möglich live drauf - und nimmt alle Emotionen dieses Aufstiegs mit.

Freitag, 02.05.2025

Frauen-Bundesliga

ab 18.15 Uhr: SGS Essen - SC Freiburg

3. Liga - 36. Spieltag

ab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - FC Viktoria Köln

Samstag, 03.05.2025

Frauen-Bundesliga

ab 11.45 Uhr: Bayer Leverkusen - RB Leipzig

ab 13.45 Uhr: Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg

3. Liga

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken - SC Verl, VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen, SV Sandhausen - FC Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II

ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

Coupe de France Frauen Finale

ab 14.45 Uhr: Paris FC - Paris Saint-Germain

Sonntag, 04.05.2025

Frauen-Bundesliga

ab 14.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

ab 18.15 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Köln

3. Liga

ab 13.15 Uhr: Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim

ab 16.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04

ab 19.15 Uhr: Hannover 96 II - SpVgg Unterhaching

