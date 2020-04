ARD Das Erste

Das Erste: "Wer weiß denn sowas?" die aktuelle Staffel verabschiedet sich mit Bestwerten aus dem Vorabend des Ersten

Bestmarke auch für die vier XXL-Ausgaben am Samstagabend Mit Rekordwerten verabschiedet sich die aktuelle Staffel, die seit dem 30. September 2019 von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten zu sehen war. Das beliebte Ratespiel verfolgten im Durchschnitt 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 18,0 Prozent. Die vier Samstagabend-XXL-Ausgaben dieser Staffel erreichten im Schnitt 5,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und mit einem Marktanteil von 20,2 % eine neue Bestmarke. Die erfolgreichste Sendung der aktuellen Staffel lief am Dienstag, 31. März 2020: 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie die "Quizduell"-Asse Eckhart Freise und Thorsten Zirkel sich in ungewohnter Konstellation schlugen. Diese Folge hatte mit 20,6 % auch den höchsten Marktanteil aller Ausgaben. Bei den 20- bis 59-Jährigen erzielte "Wer weiß denn sowas?" einen Marktanteil von 12,5 Prozent (1,08 Mio.). Auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen stieß das Ratespiel mit einem Marktanteil von 9,2 % auf gesteigertes Interesse. Damit verzeichnet das beliebte Wissensquiz mit den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, moderiert von Kai Pflaume, seinen größten Erfolg seit Beginn 2015. Heute, am Donnerstag, 9. April 2020, um 18:00 Uhr werden René Kollo und Gunther Emmerlich noch einmal spannende und skurrile Fragen beantworten, und nach Ostern ist eine Auswahl von Best of-Folgen wieder im Programm. Am 4. Mai 2020, um 18:00 Uhr übernimmt Alexander Bommes den Staffelstab mit "Gefragt - gejagt". Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendproramm: "Die aktuelle Lage verbietet große Jubelsprünge. Dennoch mein Glückwunsch an Kai Pflaume und sein Team zum erneuten Staffelrekord. Ich hoffe inständig, dass sich die Situation so entwickelt, dass wir zum einen diesen außerordentlichen Erfolg bald gemeinsam feiern und vor allem die Produktion der neuen Folgen für den Herbst starten können." "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

