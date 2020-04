ARD Das Erste

Das Erste: "Sehnsucht Segeln" - Leinen los für 10 Folgen pures Abenteuer

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ab Montag, 20. April 2020, um 16:10 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek jede Folge einen Tag vor Ausstrahlung abrufbar, für zwölf Monate. Strahlend weiße Segel, türkisblaues Wasser und das Gefühl der vollkommenen Freiheit - davon erzählt die zehnteilige Doku-Reihe "Sehnsucht Segeln". An Bord von zwei imposanten Vier-Mastern, Nachbauten traditioneller Großsegler, reisen die Passagiere in ihren Urlaub: in die Karibik und nach Südostasien. Traditionell und trotzdem zeitgemäß nutzen sie auf dem Hauptteil ihrer Traumrouten den Wind - statt Motorkraft. Die Crew unter Kapitän Vlad Nadolynsky legt selbst Hand an, anstatt Maschinen zu steuern. Da ist auch durchaus Standfestigkeit gefragt, denn die Ozeane sind nicht nur gewaltig und manchmal stürmisch, sondern die Gäste an Bord trennen nur wenige Meter von der Wasseroberfläche. Von diesen Herausforderungen, aber auch vom Alltag der Crew und vor allem von der Faszination, die von einer solchen Reise ausgeht, erzählt "Sehnsucht Segeln", ab Montag 20. April 2020, um 16:10 Uhr. Die erste Etappe führt von St. Maarten aus in die karibische See. Mit an Bord sind Petra aus Borken und ihre Tochter Maike Maiberg aus Köln, das Ehepaar Christiane und Joachim Brüntjen aus Osnabrück und Mirjam Barner-Vest aus Berlin. Die Paar-und Beziehungstherapeutin will ihre karibischen Wurzeln noch besser kennen lernen und hat sich allein dorthin auf den Weg gemacht. Bevor es für alle aber so richtig losgeht, will Mutter Maiberg sich einen Wunsch erfüllen: sich gemeinsam mit ihrer Tochter von der steilsten Zipline der Welt, die die Hafenstadt Philipsburg bietet, in die Tiefe stürzen. Schlagzeuglehrer Joachim taucht schon beim ersten Stopp auf Nevis tief in die Musikwelt der Karibik ein, und Mirjam überwindet ihre Angst vor Pferden bei einem traumhaften Ausritt am Strand. Die Dreharbeiten zu "Sehnsucht Segeln" wurden Ende Januar 2020 beendet. "Sehnsucht Segeln" ist eine Produktion der Vincent productions GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des BR für Das Erste. Produzentin ist Sandra Maischberger, Executive Producer Onno Ehlers, Producerin Ulrike Jost (Vincent productions). Die Redaktion hat Sonja Kochendörfer (BR). Executive Producer ist Ingmar Grundmann (BR). Die ersten beiden Folgen von "Sehnsucht Segeln" stehen im Vorführraum des Ersten zur Ansicht bereit. Zum Vorführraum gelangen Sie, indem Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort beim Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) einloggen und dann die Rubrik "Video" anklicken. Für die Nutzung dieser Funktion ist im Presseservice eine gesonderte Freischaltung nötig. Für Rückfragen: presseservice@daserste.de Bei Interesse vermitteln wir gerne Interviewmöglichkeiten mit Christiane und Joachim Brüntjen aus Osnabrück sowie mit Mirjam Barner-Vest aus Berlin, Passagiere der ersten Folgen. Bitte wenden Sie sich per Mail an unten angeführten Pressekontakt. Weitere Informationen unter: www.daserste.de/sehnsuchtsegeln

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste

E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.de

Fotos unter www.br-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell