PHOENIX

phoenix unter den linden: Heißer politischer Sommer - Kampf um den Osten - Montag, 1. Juli 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Hitzerekorde in Deutschland. Der Klimawandel wird für viele real und relevant. Für das politische Berlin steht nun erst einmal die Sommerpause an. Ein Sommerloch hingegen ist nicht zu erwarten. Schließlich stehen bereits am 1. September die ersten Landtagswahlen im Osten an - der Wahlkampf fällt somit in den Sommer.

Wer kämpft nun mit welchen Themen um den Osten? Bleibt das Klima das Megathema? Mit welcher Strategie gehen die Parteien den Wahlkampf an? Diese und weitere Fragen diskutiert Helge Fuhst mit seinen Gästen:

Dietmar Bartsch, Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag und Mike Mohring, CDU, Landesvorsitzender Thüringen

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell