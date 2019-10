Haase & Martin GmbH

Wohnungswirtschaft bietet mit digitalem Hausaushang im Treppenhaus modernes Medium für Mieterinformationen

Dresden (ots)

Mit dem digitalen Hausaushang bietet die Wohnungswirtschaft eine effiziente und zeitgemäße Mieterkommunikation im Treppenhaus. Die von der Haase & Martin GmbH entwickelte Anwendersoftware für Mieter und Hausverwaltungen gepaart mit eigens für die Immobilienbranche entwickelten Touch-Displays lassen als Gesamtlösung keine Anforderungen der Branche unberücksichtigt.

Aushänge sekundenschnell und pünktlich verteilen und zentral pflegen:

Klassische Papieraushänge werden ausgedruckt und vom Hausmeister oder Dienstleister in den Treppenhäusern der verwalteten Gebäude von Hand ausgehängt. Oft kommt es vor, dass wichtige und kurzfristige Mitteilungen bspw. zu Baumaßnahmen, Reparaturen, Arbeiten an der Heizungsanlage oder an der Hauselektrik nicht rechtzeitig alle Bewohner erreichen. Mit dem digitalen Hausaushang ist eine Mitteilung an die Hausbewohner im Treppenhaus sofort zugestellt und lesbar. Oft haben Dienstleister auch keinen Schlüssel für die Hauseingangstür um im Treppenhaus entsprechende Aushänge anbringen zu können und müssen zuerst den Hausmeister um Zugang und Schlüssel bitten. Das kostet Zeit, lange Wege und bedarf Abstimmung. Mit dem digitalen Hausbrett kann die Verwaltung oder der Hausmeister eine Aushanginformation sehr einfach online erstellen und diese sofort in allen Gebäuden verteilen, ohne dass ein Dienstleister Zugang zum Haus benötigt und ohne lange Umwege über den Hausmeister zu gehen.

Große Anzahl von Mieterinformationen (auch mehrsprachig) übersichtlich und strukturiert mit Auswahlmenü präsentieren:

Der digitale Hausaushang bietet die Möglichkeit, eine große Anzahl von Mieterinformationen sowie die Hausordnung in mehreren Sprachen übersichtlich und strukturiert darzustellen. Da die bereitgestellten Informationen in einem Auswahlmenü organisiert sind, wirkt die bereitgestellte Aushangfläche mit 24", 32" oder 42" nicht überladen sondern erscheint immer aufgeräumt. Digitale Aushänge sind stets aktuell und überlagern sich nicht. Klassische Papieraushänge im Schaukasten kommen aufgrund des begrenzten Platzes schnell an ihre Grenzen und können Mehrsprachigkeit meist nicht berücksichtigen. Mieterinformationen auf der digitalen Haustafel können komplett mehrsprachig umgesetzt werden.

Praktische Funktionen für Mieter auf dem digitalen Hausaushang:

Das digitale Hausbrett bietet eine Reihe von praktischen Funktionen für den Alltag. Neben den typischen Hausaushängen der Verwaltung umfasst die Lösung auch Kalender mit Terminen, Notruf- und Servicenummern, Hausmeister-Kontakt, Kontaktinformationen zu Dienstleistern, Abfahrtsmonitor des Nahverkehrs mit umliegenden Haltestellen, Liniennetzplan des Nahverkehrs mit Zoomfunktion, Ad hoc Meldungen der Verwaltung bei Störfällen, mehrsprachige Hausordnung, Meldungen der Mieter an die Verwaltung am Display versenden, Serviceberichte von Reinigungsfirmen erfassen, Kontakt zur Verwaltung, Wetter am Standort, Wettervorhersage, aktuelle Uhrzeit, Wohnungs- und Immobilienangebote, Stadtteilinformationen, Freizeitangebote, barrierearme Ansicht für seheingeschränkte Bewohner mit hohen Kontrasten und eine digitale Wegleitung. Alle Funktionen können einzeln ein- oder ausgeschaltet werden (es müssen nicht alle Funktionen genutzt werden).

Moderner Auftritt und Markenpflege im Corporate Design:

Die Hausverwaltung positioniert sich mit dem digitalen Hausaushang als moderne, serviceorientierte und effiziente Verwaltung. Sie kann sich von Mitbewerbern positiv absetzen und als zeitgemäßer Dienstleister punkten. Auf dem digitalen Hausaushang präsentiert sich jede Verwaltung mit dem eigenen Corporate Design, mit Kontaktmöglichkeiten und Informationen in eigener Sache. Das fördert die Identifikation des Bewohners mit dem Objekt und der Verwaltung. Das Wohnungsunternehmen rückt mit seinen Leistungen und dem Service noch mehr ins Bewusstsein des Hausbewohners. Das Wohnhaus wird attraktiv und wertig präsentiert.

Brandsichere Displays für das Treppenhaus:

Mit dem brandsicheren Touchscreen-Displays wurde ein Gerät für die Wohnungswirtschaft entwickelt, das maximalen Brandschutz gewährleistet. Das Zusammenspiel von Spezialkonstruktion und ausgewählten Materialien macht das Gerät extrem sicher. Es brennt nachweislich nicht, was ein durchgeführter Brandtest bestätigt. Das Gerät ist frei von Brandlasten.

Innovative und stromsparende ePaper-Displays als digitaler Hausaushang:

E-Paper Displays verbrauchen im Gegensatz zu LCD-Displays nur dann Strom wenn sich das angezeigte Bild verändert. Im unveränderten Anzeigezustand wird kein Strom benötigt. Deshalb sind sie sehr energieeffizient und für den Dauerbetrieb hervorragend geeignet. Sind viele Displays im Einsatz werden die Einsparungen bei den Stromkosten besonders deutlich. Es verbraucht nur ca. 1-2% der Stromkosten im Vergleich zu einem LCD Display gleicher Größe. E-Paper Displays verfügen zudem über eine sehr gute Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung. Das elektronische Papier leuchtet selbst nicht sondern es wird vom Umgebungslicht angestrahlt - wie bei klassisch bedrucktem Papier. Auch der Betrachtungswinkel ist etwas Besonderes denn mit bis zu 180 Grad sind die Inhalte auf dem E-Paper Display aus jedem Blickwinkel deutlich erkennbar. Das brillante monochrome Display verfügt über 16 Graustufen.

Mehr Informationen zum digitalen Hausaushang mit Fotos und Abbildungen finden sich auf https://www.hausaushang.digital

Zum Einsatz von digitalen Haustafeln im Treppenhaus finden Interessierte mehr Beispiele hier: http://ots.de/SxyKsn

Pressekontakt:

Haase & Martin GmbH

Neue Medien Dresden

Matthias Haase

Moritzburger Str. 27

01127 Dresden



Telefon: 0351-5009721

E-Mail: info@haaseundmartin.de

Website: www.haaseundmartin.de

Website zum digitalen Hausaushang: www.hausaushang.digital

