"hart aber fair" am Montag, 9. März 2020, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Fluchtziel Europa - was haben wir aus 2015 eigentlich gelernt?

Die Gäste: Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Serap Güler (CDU, Staatssekretärin für Integration im NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration; Mitglied des Bundesvorstands) Ralf Schuler (Chefkorrespondent im Parlamentsbüro der BILD-Zeitung) Florian Schroeder (Kabarettist und Moderator) Liza Pflaum (Mitinitiatorin der Bewegung "Seebrücke")

Wieder Not an Europas Grenzen. Aber was machen die EU und Deutschland seit der Flüchtlingskrise besser? Reicht es, Grenzen zu schützen, egal, wie grausam das dann aussieht? Und so bricht erneut der Streit los: Flüchtende abweisen oder aufnehmen?

