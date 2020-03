Kirchliche Sendungen am Wochenende 7./8. März 2020 im Ersten

ARD Das Erste

"Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 7. März 2020, um 23:35 Uhr Pastorin Annette Behnken aus Loccum. Ihr Thema: Menschlichkeit an der Grenze Sie sind Spielball der Mächte. Ihre Not wird als Druckmittel missbraucht. Und unsere Grenzen werden vor den Flüchtlingen dicht gehalten. Doch dürfen wir als Europäer unsere gemeinsamen Werte von Barmherzigkeit und der Hilfe für Schwache hier außen vor lassen? Müssten wir uns schämen? Das fragt sich Pastorin Annette Behnken aus Loccum in ihrem aktuellen "Wort zum Sonntag". Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)

Brauchen Feuerwehren den Pflichtdienst? Wenn freiwillig niemand mehr hilft" ist das Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 8. März 2020, um 17:30 Uhr

Wenn es brennt, rufen wir die 112 - und erwarten, dass die Feuerwehr kommt und uns hilft. Doch genau das wird immer schwieriger. In Deutschland gibt es nur rund 100 Berufsfeuerwehren, überall sonst hilft die Freiwillige Feuerwehr. Doch der gehen vielerorts die Mitglieder aus. Werden es zu wenige, droht per Gesetz der Pflichtdienst - und der kann theoretisch jeden treffen. Aber ist eine Pflichtfeuerwehr die Lösung? Warum engagieren sich nicht genügend Menschen freiwillig? Was müsste die Freiwillige Feuerwehr tun, um attraktiver zu werden, zum Beispiel für Frauen oder auch Flüchtlinge? Oder brauchen wir in Deutschland vielleicht die generelle Pflicht zum Ehrenamt, um unsere Rettungsdienste und sozialen Einrichtungen am Laufen zu halten? Für "Echtes Leben" macht sich Philipp Engel auf die Suche nach Antworten - unter anderem im hessischen Ginsheim-Gustavsburg. Hier könnten bald tatsächlich Bürger auf zehn Jahre zum Feuerwehrdienst verpflichtet werden. Redaktion: Philipp Engel (hr) Im Internet: DasErste.de/echtesleben

