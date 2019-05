ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 27. Mai 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Europa hat gewählt - wer ist bei uns angezählt?

Die Gäste: Lars Klingbeil (SPD-Generalsekretär) Mike Mohring (Landesvorsitzender der CDU Thüringen; Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands) Antje Hermenau (Politikberaterin; ehem. Grünen-Politikerin; jetzt für die Freien Wähler Sachsen aktiv) Michael Spreng (Journalist und Politikberater) Markus Feldenkirchen (SPIEGEL-Journalist)

Nach der EU-Wahl die Deutschland-Bilanz: War das ein Vertrauens-Votum oder eine Wutwahl: Für Brüssel und für Berlin? Was sagt dieser Stimmungstest über die Stärke unserer Regierungsparteien und über die der Populisten von rechts und links - gerade vor den wichtigen Landtagswahlen im Osten?

